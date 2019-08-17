Полиция раскрыла коррупционную схему в Институте рака

 
Ексклюзивы
1/5
В России культ власти, в Украине - оппозиции
В России культ власти, в Украине - оппозиции
Просмотров: 171
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Просмотров: 738
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 1719
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
1 Просмотров: 1782
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
Просмотров: 1197
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6507
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
10 Просмотров: 1647
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 945
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
2 Просмотров: 1593
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
1 Просмотров: 3195
Фото
Все фото
6
4
3
4
5
Машины смяло на жестянки: погиб 6-летний внук фермера
Машины смяло на жестянки: погиб 6-летний внук фермера
&quot;11 ножевых&quot; - мужчина пытался зарезать бывшую жену
"11 ножевых" - мужчина пытался зарезать бывшую жену
Психиатрическую больницу атаковали змеи - опечатали целый корпус
Психиатрическую больницу атаковали змеи - опечатали целый корпус
Под стены Одесского облсовета принесли гроб и венки
Под стены Одесского облсовета принесли гроб и венки
Не смог выбраться: 71-летний мужчина несколько дней сидел в авто после ДТП
Не смог выбраться: 71-летний мужчина несколько дней сидел в авто после ДТП
Видео
Все видео
В Одессе горел отель, есть жертвы
В Одессе горел отель, есть жертвы
Облил и напоил кипятком: как чувствует себя женщина, над которой надругался сожитель
Облил и напоил кипятком: как чувствует себя женщина, над которой надругался сожитель
В ход шли файеры, камни и баллоны - ультрас устроили драку в Запорожье
В ход шли файеры, камни и баллоны - ультрас устроили драку в Запорожье
Правоохранители разыскивают блогера, который избил ветерана АТО
Правоохранители разыскивают блогера, который избил ветерана АТО
ФСБ незаконно арестовывает украинских рыбаков в Азовском море
ФСБ незаконно арестовывает украинских рыбаков в Азовском море
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 3636
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Просмотров: 738
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 1719
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6507
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4718
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
16 августа 2019
Просмотров: 441
Нахіба?
Я знав усього кількох людей, чия лайка мене не те що не коробила, а навіть надихала. З них не сипалися мати навсібіч, як котяхи-горошини з кроля ...
суббота, 17 августа 2019 09:36

Полиция раскрыла коррупционную схему в Институте рака

  Комментировать
Полиция раскрыла коррупционную схему в Институте рака
Лекарства закупили за государственные средства, однако врачи просили у больных от 3 до 70 тыс гривен. Фото: ТСН

Медики Института рака требовали взятки с онкобольных за назначение бесплатных лекарств. Их разоблачила полиция, в медучреждении прошли обыски.

Лекарства закупили за государственные средства, однако врачи просили у больных от 3 до 70 тысяч гривен.

Также брали "откаты" у компаний за победу в тендерах по закупке медикаментов для нужд Института рака. Суммы достигали 15-20% от общей стоимости заключенных договоров.

Во время обысков в Институте рака и по месту жительства фигурантов изъяли документацию, подтверждающую причастность врачей к противоправной деятельности.

Кроме того, в служебном кабинете одного из них нашли 20 тысяч гривен.

Об общем количестве подозреваемых в полиции не сообщают.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Охматдете возобновили пересадку костного мозга

Экс-глава Минздрава Александр Квиташвили должен снова возглавить ведомство, поскольку он имеет соответствующий опыт. Так считает советник президента Украины, основатель сети клиник "Борис" Михаил Радуцкий.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Полиция раскрыла коррупционную схему в Институте рака». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
августа

Погибших хоронили в братских могилах

Самое читаемое
Пенсия по-новому: кто выйдет на заслуженный отдых позже
Пенсия по-новому: кто выйдет на заслуженный отдых позже Просмотров: 29952
Советник Зеленского назвал кандидатуру на пост главы Минздрава
Советник Зеленского назвал кандидатуру на пост главы Минздрава 3 Просмотров: 27129
В Офисе президента будут висеть картины с шаурмой и голыми женщинами
В Офисе президента будут висеть картины с шаурмой и голыми женщинами
13
 Просмотров: 25201
Какие ученики сдали ВНО по украинскому языку и литературе хуже всего
Какие ученики сдали ВНО по украинскому языку и литературе хуже всего 1 Просмотров: 15768
Нашли еще одного пострадавшего от отравления &quot;Новичком&quot;
Нашли еще одного пострадавшего от отравления "Новичком" 1 Просмотров: 15564
Происшествия
СБУ задержала беглеца, которого подозревают в наркоторговле
СБУ задержала беглеца, которого подозревают в наркоторговле Просмотров: 18
Женщина родила ребенка на автобусной остановке
Женщина родила ребенка на автобусной остановке Просмотров: 63
В Одессе горел отель, есть жертвы
В Одессе горел отель, есть жертвы
 Просмотров: 387
11 ножевых ранений: мужчина напал на бывшую жену
11 ножевых ранений: мужчина напал на бывшую жену Просмотров: 1125
В Киеве нашли расчлененной без вести пропавшую женщину
В Киеве нашли расчлененной без вести пропавшую женщину Просмотров: 2313
Больше всего комментируют
18
Боец ООС был "курьером" Грымчака
3
Советник Зеленского назвал кандидатуру на пост главы Минздрава
2
Россия сейчас играет Зеленского. Играет в полном смысле - главное из интервью Безсмертного
2
Возвращение России в ПАСЕ: Рада определилась с приглашением для евродепутатов
2
Можно только в туалете - отношение украинцев к языку довело россиян к истерике
Голосов: 670
Голосование Почему "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов?
  • 1) слабый тренер
  • 2) Суркисы - вчерашний день футбола
  • 3) невезение
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua