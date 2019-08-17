Полиция раскрыла коррупционную схему в Институте рака

Лекарства закупили за государственные средства, однако врачи просили у больных от 3 до 70 тыс гривен. Фото: ТСН

Медики Института рака требовали взятки с онкобольных за назначение бесплатных лекарств. Их разоблачила полиция, в медучреждении прошли обыски.

Лекарства закупили за государственные средства, однако врачи просили у больных от 3 до 70 тысяч гривен.

Также брали "откаты" у компаний за победу в тендерах по закупке медикаментов для нужд Института рака. Суммы достигали 15-20% от общей стоимости заключенных договоров.

Во время обысков в Институте рака и по месту жительства фигурантов изъяли документацию, подтверждающую причастность врачей к противоправной деятельности.

Кроме того, в служебном кабинете одного из них нашли 20 тысяч гривен.

Об общем количестве подозреваемых в полиции не сообщают.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Охматдете возобновили пересадку костного мозга

Экс-глава Минздрава Александр Квиташвили должен снова возглавить ведомство, поскольку он имеет соответствующий опыт. Так считает советник президента Украины, основатель сети клиник "Борис" Михаил Радуцкий.