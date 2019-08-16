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пятница, 16 августа 2019 07:43

Советник Зеленского назвал кандидатуру на пост главы Минздрава

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Советник Зеленского назвал кандидатуру на пост главы Минздрава
Александр Квиташвили возглавлял Минздрав Украины с 2 декабря 2014 до 14 апреля 2016 года. И может вернуться на эту должность. Фото - ТСН

Экс-глава Минздрава Александр Квиташвили должен снова возглавить ведомство, поскольку он имеет соответствующий опыт. Так считает советник президента Украины, основатель сети клиник "Борис" Михаил Радуцкий.

"Я уже знаю вторую страну, где он проводит реформу в качестве консультанта. Это азиатская страна. Он сейчас консультант в секторе Газа. Это человек с безумным опытом, человек, который четко знает материал", - пояснил свою позицию Радуцкий в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

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В то же время Радуцкий видит одну проблему для назначения Квиташвили на пост главы Минздрава. По его мнению, Порошенко "нивелировал" идею иностранцев во власти, поэтому вряд ли Квиташвили снова станет министром в украинском правительстве.

При этом он отметил, что сам не желает занимать должность министра здравоохранения, несмотря на позицию Владимира Зеленского. А хочет работать в профильном комитете Верховной Рады.

Александр Квиташвили возглавлял Минздрав Украины с 2 декабря 2014 до 14 апреля 2016 года. А Радуцкий прошел в парламент от партии "Слуга народа". 30 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил его своим советником. А глава штаба партии Александр Корниенко заявил, что Радуцкий может возглавить Министерство здравоохранения. 6 августа он опроверг информацию о возможном назначении его министром МОЗ и заявил, что это было бы самой большой ошибкой президента Украины Владимира Зеленского. Отказ он объяснил тем, что хочет выполнять программу партии, и именно ради этого шел в политику.

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Дата
16
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