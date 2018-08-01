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среда, 01 августа 2018 15:18

Полиция проверяет утечку информации по делу об убийстве "Сармата"

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Полиция проверяет утечку информации по делу об убийстве &quot;Сармата&quot;
Ветерана АТО Виталия Олешко убили двумя выстрелами в собственном дворе.  Фото - стопкадр

Лица подозреваемых в убийстве ветерана АТО Виталия Олешко из Бердянска в Запорожье распространили в сети. Они стали известными общественности раньше, чем полицейские вручили им подозрения. Фото правоохранители никому не передавали. Об этом во время пресс-конференции сказал начальник ГУНП области Сергей Комиссаров.

"Будем проверять, где утечка информации", - отметил Сергей Комиссаров.

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Также в полиции сообщили, что задержанных - пятеро. Один из них местный житель, который предоставил свой автомобиль для побега сообщникам.

Ветерана АТО и общественного активиста Виталия Олешко убили 2 выстрелами в собственном дворе. Киллера видели свидетели и смогли описать. За несколько часов его фото вместе с сообщниками распространили в интернете и сообщили о задержании.

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