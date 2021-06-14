Полиция просит опознать подозреваемого в убийстве. За информацию обещают деньги

В Лозовой на Харьковщине убили женщину.

Тело обнаружили в квартире одной из многоэтажек 13 июня в 11:00. В преступлении подозревается мужчина в возрасте 30-35 лет. Полиция располагает его приметами и фото. Просит узнать преступника.

Фото: hk.npu.gov.ua

Приметы: рост около 170-175 см, черные короткие волосы, худощавого телосложения. Имеет родинку на правой щеке.

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Был одет в синюю кепку, коричневую куртку с капюшоном, черную футболку, черные спортивные штаны на манжетах с белыми полосами, коричневые кроссовки. При себе имеет рюкзак черного цвета.

За предоставление достоверной информации об анкетных данных или местонахождении разыскиваемого выплатят денежное вознаграждение. Информацию можно сообщать по тел. 0574590064, 0507815709, 0667084960. Следствие продолжается.

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