В городе Люботин Харьковской области полиция обнаружила подпольный склад с боеприпасами и другими средствами поражения. Об этом сообщает областное управление Национальной полиции.

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Схрон с боеприпасами оборудовали в подвальном помещении одного из гаражей. Во время обыска полиция нашла 55 ящиков с патронами различного калибра (около 62 тыс.), тротиловые шашки общим весом 5 кг, взрывные устройства и другие вспомогательные военные средства.

Кроме этого, полицейские изъяли 472 корпуса ручных гранат различного типа, 765 запалов, более 660 гранатометных выстрелов различных типов, 122 пусковых ракетных двигателя, 49 реактивных противотанковых гранат, 66 дымовых гранат, а также 20 сигнальных, минометных и противопехотных мин.

Происхождение арсенала пока не установлено.

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