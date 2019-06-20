Полиция имеет 3 версии убийства журналиста Комарова

Полиция отрабатывает 3 версии убийства черкасского журналиста. Фото: ТСН

Полиция имеет 3 версии избиения черкасского журналиста Вадима Комарова, который скончался сегодня в больнице.

"Дело расследуется как умышленное убийство. У следствия есть 3 основные рабочие версии - это профессиональная деятельность потерпевшего, внезапная ссора с неустановленным лицом и убийство из корыстных побуждений", - написал в Facebook Дмитрий Грищенко, начальник отдела коммуникаций полиции Черкасской области.

Сейчас личность нападавшего неустановлена. Полиция провела следственные действия на месте убийства и изъяла личные вещи умершего, которые могут быть использованы как доказательства.

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"Назначен комплекс судебных экспертиз, направленных на установление лица, совершившего уголовное преступление, проведено поквартирный обход домов, расположенных недалеко от места совершения преступления, допрошено более 1300 человек, установлено и отработано более 100 камер видеонаблюдения, расположенных по маршруту передвижения потерпевшего", - сообщил Геращенко.

В интересах следствия полиция не может разглашать другую информацию.

Черкасский журналист Вадим Комаров находился в коме после избиения 4 мая. "25-й день находится без сознания жестоко избит черкасский журналист Вадим Комаров. "Положительной динамики нет...", - говорят врачи", - написал глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко в Facebook.