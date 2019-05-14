Поліцейського облили кислотой

Полицейского облили кислотой ФОТО: https://ua.korrespondent.net

В городе Глухов, Сумской области около полуночи, ранее судимый мужчина бросил бутылку с кислотой в полицейского. Потому что тот сделал ему замечание.

Об этом сообщает Национальная полиция.

"Работник Глуховского отдела полиции возвращался домой, когда на улице встретил ранее судимого местного жителя, который находится под административным надзором. Полицейский сказал, что в это время он должен находиться дома, как того требует законодательство. В ответ мужчина бросил в сторону милиционера стеклянную бутылку с веществом", - сообщили в пресс-службе областной полиции.

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Пострадавшему полицейскому в больнице оказали необходимую помощь. Теперь его здоровью ничего не угрожает.

За содеянное мужчину могут посадить на 5 лет.

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