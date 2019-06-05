Полицейский-коррупционер при задержании устроил ДТП

 
Ексклюзивы
1/5
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
1 Просмотров: 4113
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Просмотров: 2700
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Просмотров: 2088
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
1 Просмотров: 7434
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Просмотров: 1125
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
Просмотров: 4609
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
1 Просмотров: 2970
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
3 Просмотров: 2763
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
5 Просмотров: 2448
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3537
Фото
Все фото
13
3
4
6
12
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
К семье убитого 5 летнего мальчика пришел Арсен Аваков
К семье убитого 5 летнего мальчика пришел Арсен Аваков
Горит птицефабрика под Киевом
Горит птицефабрика под Киевом
В дорожном происшествии в Боярке пострадало 26 человек
В дорожном происшествии в Боярке пострадало 26 человек
В Луцке &quot;заминировали&quot; областную больницу
В Луцке "заминировали" областную больницу
Видео
Все видео
Села стали реками: непогода наделала беды на Тернопольщине
Села стали реками: непогода наделала беды на Тернопольщине
На Полтавщине прошел град размером с яйцо - видео
На Полтавщине прошел град размером с яйцо - видео
Во Львове пьяный немец устроил стриптиз на улице и заблевал райотдел
Во Львове пьяный немец устроил стриптиз на улице и заблевал райотдел
Водитель сбил лося посреди Киева
Водитель сбил лося посреди Киева
Глыба мусора забрала жизни 4 человек
Глыба мусора забрала жизни 4 человек
Интервью
1/5
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 108
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 432
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 945
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3537
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 31582
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
03 июня 2019
Просмотров: 1044
Свиняча реклама
У районному радіо сидять редакторка, я й Оксана — кореспонденти. Редактор старша за мене на 11 років, а Оксана — молодша на 13. Записуємо ...
среда, 05 июня 2019 12:24

Полицейский-коррупционер при задержании устроил ДТП

  Комментировать
Полицейский-коррупционер при задержании устроил ДТП
Злоумышленник требовал у виновника дорожно-транспортного происшествия $ 2 тыс Фото: СБУ

В Донецкой области Служба безопасности Украины разоблачила в коррупции следственного отдела Национальной полиции по расследованию преступлений в сфере транспорта.

Злоумышленник требовал у виновника дорожно-транспортного происшествия $2 тыс., пишет Новое время.

Во время задержания оперативниками СБУ после получения взятки полицейский пытался скрыться на автомобиле. В итоге - попал в ДТП.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Весна придет - сажать будем": у Зеленского анонсировали наказание

Начали уголовное производство по статье Уголовного кодекса Украины, согласно которой следователю грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.

Сотрудники СБУ разоблачили во взяточничестве одного из депутатов Черкасского областного совета.

Чиновник совместно с одним из руководителей Госгеокадастра в Черкасской области и депутатом одного из поселковых советов организовали механизм систематического получения взяток от предпринимателей за содействие в выделении в аренду земельных участков, сообщает СБУ.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Полицейский-коррупционер при задержании устроил ДТП». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
июня

Открыли крупнейшую в истории выставку

Самое читаемое
Геращенко, почти не выбирая слов, выразила Зеленскому возмущение
Геращенко, почти не выбирая слов, выразила Зеленскому возмущение 15 Просмотров: 37290
&quot;Исчезли&quot; 12% выпускников крымских школ
"Исчезли" 12% выпускников крымских школ Просмотров: 19639
Звезды &quot;Беверли-Хиллз&quot; загорали среди небоскребов в бикини
Звезды "Беверли-Хиллз" загорали среди небоскребов в бикини
6
 Просмотров: 13600
Президент рассказал, почему вернул паспорт Саакашвили
Президент рассказал, почему вернул паспорт Саакашвили
 5 Просмотров: 12348
Убийство 5-летнего мальчика: полицейские оказались родственниками
Убийство 5-летнего мальчика: полицейские оказались родственниками
 Просмотров: 10539
Происшествия
Убийство ребенка: на акции протеста ранили полицейских
Убийство ребенка: на акции протеста ранили полицейских Просмотров: 2475
Зеленский об убийстве мальчика: Будет и политическая ответственность
Зеленский об убийстве мальчика: Будет и политическая ответственность 1 Просмотров: 1287
На Кировоградщине молния уничтожила райадминистрацию
На Кировоградщине молния уничтожила райадминистрацию Просмотров: 432
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
13
 1 Просмотров: 4113
Села стали реками: непогода наделала беды на Тернопольщине
Села стали реками: непогода наделала беды на Тернопольщине
 Просмотров: 711
Больше всего комментируют
15
Геращенко, почти не выбирая слов, выразила Зеленскому возмущение
13
Россияне используют княгиню Ольгу и князя Владимира против Украины
5
Президент рассказал, почему вернул паспорт Саакашвили
3
Была "агентом Кремля": новая пресс-секретарь Зеленского сделала неожиданное заявление
3
Украинцы собирают подписи за отставку Авакова
Голосов: 621
Голосование Стоит ли идти в отставку министру внутренних дел Арсену Авакову?
  • Да, после гибели 5-летнего Кирилла должен был сделать это сразу
  • Нет, министр не несет ответственность за всех полицейских в стране
  • И так уйдет с должности вместе со всем правительством
  • Это не в традициях украинской политики
  • Пусть завершит реформу полиции и может идти
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua