Полицейский-коррупционер при задержании устроил ДТП

В Донецкой области Служба безопасности Украины разоблачила в коррупции следственного отдела Национальной полиции по расследованию преступлений в сфере транспорта.
Злоумышленник требовал у виновника дорожно-транспортного происшествия $2 тыс., пишет Новое время.
Во время задержания оперативниками СБУ после получения взятки полицейский пытался скрыться на автомобиле. В итоге - попал в ДТП.
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Начали уголовное производство по статье Уголовного кодекса Украины, согласно которой следователю грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.
Сотрудники СБУ разоблачили во взяточничестве одного из депутатов Черкасского областного совета.
Чиновник совместно с одним из руководителей Госгеокадастра в Черкасской области и депутатом одного из поселковых советов организовали механизм систематического получения взяток от предпринимателей за содействие в выделении в аренду земельных участков, сообщает СБУ.
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