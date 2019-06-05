Полицейский-коррупционер при задержании устроил ДТП

Злоумышленник требовал у виновника дорожно-транспортного происшествия $ 2 тыс Фото: СБУ

В Донецкой области Служба безопасности Украины разоблачила в коррупции следственного отдела Национальной полиции по расследованию преступлений в сфере транспорта.

Злоумышленник требовал у виновника дорожно-транспортного происшествия $2 тыс., пишет Новое время.

Во время задержания оперативниками СБУ после получения взятки полицейский пытался скрыться на автомобиле. В итоге - попал в ДТП.

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Начали уголовное производство по статье Уголовного кодекса Украины, согласно которой следователю грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.

Сотрудники СБУ разоблачили во взяточничестве одного из депутатов Черкасского областного совета. Чиновник совместно с одним из руководителей Госгеокадастра в Черкасской области и депутатом одного из поселковых советов организовали механизм систематического получения взяток от предпринимателей за содействие в выделении в аренду земельных участков, сообщает СБУ.