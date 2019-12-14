Полицейский устроил ДТП: погиб человек

В ДТП погиб человек. Фото: Кореспондент

В Житомирской области полицейский, находясь за рулем "Volkswagen Passat", не выбрал безопасную скорость движения, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево.

Погиб один из пассажиров автомобиля. Второй получил травмы, сообщает пресс служба Госсбюро расследований.

Водителю "Volkswagen Passat" сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения.

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Полицейскому-нарушителю грозит от 3 до 8 лет тюрьмы.

В Киеве столкнулись полицейский Renault и такси Audi. В результате столкновения травмы получили три правоохранители, женщина-пассажирка Audi. Ребенок, с которой она ехала, не пострадала.