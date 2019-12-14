Полицейский устроил ДТП: погиб человек

 
Ексклюзивы
1/5
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
Просмотров: 198
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 891
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
Просмотров: 477
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
1 Просмотров: 2790
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
1 Просмотров: 9738
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
Просмотров: 2115
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
2 Просмотров: 5103
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
Просмотров: 2331
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
1 Просмотров: 792
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Просмотров: 585
Фото
Все фото
10
10
10
3
6
Обнаружили лабораторию, которая обеспечивала наркотиками целую область
Обнаружили лабораторию, которая обеспечивала наркотиками целую область
Узнали по украшениям: простились с еще одной жертвой одесской трагедии
Узнали по украшениям: простились с еще одной жертвой одесской трагедии
Во Львове активисты штурмовали райсовет с требованием проверить работу журналистов
Во Львове активисты штурмовали райсовет с требованием проверить работу журналистов
Родные искали сутки: таксиста нашли мертвым за рулем авто
Родные искали сутки: таксиста нашли мертвым за рулем авто
В России горит завод. Есть угроза взрывов
В России горит завод. Есть угроза взрывов
Видео
Все видео
Убийство Шеремета: судье Вовку не дали отвод
Убийство Шеремета: судье Вовку не дали отвод
Дело Шеремета: Положинский поддержать Антоненко в суде
Дело Шеремета: Положинский поддержать Антоненко в суде
Аваков: Информация об убийстве Шеремета шокирует
Аваков: Информация об убийстве Шеремета шокирует
Трагедия в Одессе: полиция назначила генетические экспертизы
Трагедия в Одессе: полиция назначила генетические экспертизы
Туман спровоцировал смертельное ДТП на Киевщине
Туман спровоцировал смертельное ДТП на Киевщине
Интервью
1/5
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 891
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 2304
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 10665
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2727
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2871
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
14 декабря 2019
Просмотров: 234
Свої не забули
– Доки зведуть музей, нове покоління забуде про Небесну сотню і Революцію гідності, – каже літній чоловік. Стоїмо біля будівельного ...
суббота, 14 декабря 2019 22:15

Полицейский устроил ДТП: погиб человек

  Комментировать
Полицейский устроил ДТП: погиб человек
В ДТП погиб человек. Фото: Кореспондент

В Житомирской области полицейский, находясь за рулем "Volkswagen Passat", не выбрал безопасную скорость движения, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево.

Погиб один из пассажиров автомобиля. Второй получил травмы, сообщает пресс служба Госсбюро расследований.

Водителю "Volkswagen Passat" сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Смертельная авария с полицейскими под Николаевом: назвали предварительные причины

Полицейскому-нарушителю грозит от 3 до 8 лет тюрьмы.

В Киеве столкнулись полицейский Renault и такси Audi. В результате столкновения травмы получили три правоохранители, женщина-пассажирка Audi. Ребенок, с которой она ехала, не пострадала.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Полицейский устроил ДТП: погиб человек». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
декабря

Годовщина Православной церкви Украины: назвали подробности празднования

Пленных закапывали живьем или переезжали танками

Создали марку Maserati

Самое читаемое
12 сексуальных украинок украсили календарь XXL
12 сексуальных украинок украсили календарь XXL
12
 Просмотров: 27136
Субсидия &quot;на руки&quot;: что изменится с января 2020-го
Субсидия "на руки": что изменится с января 2020-го 2 Просмотров: 17883
О такой женщине мечтает каждый: как выглядит жена лучшего футболиста Украины
О такой женщине мечтает каждый: как выглядит жена лучшего футболиста Украины
12
 1 Просмотров: 12547
И животных подстерегают папарацци: показали забавную подборку неудачных фото
И животных подстерегают папарацци: показали забавную подборку неудачных фото
16
 Просмотров: 11736
Фаны &quot;Динамо&quot; вывели из себя дочь Суркиса
Фаны "Динамо" вывели из себя дочь Суркиса Просмотров: 6804
Происшествия
Водитель маршрутки перевозил пассажиров пьяным
Водитель маршрутки перевозил пассажиров пьяным Просмотров: 324
В Польше погиб еще один украинец
В Польше погиб еще один украинец Просмотров: 1458
Отец керченского стрелка умер после жестокого избиения
Отец керченского стрелка умер после жестокого избиения Просмотров: 1755
Молодая женщина выпрыгнула из окна многоэтажки
Молодая женщина выпрыгнула из окна многоэтажки Просмотров: 801
Трубопровод алкоголя: контрабандисты придумали уникальный способ заработка
Трубопровод алкоголя: контрабандисты придумали уникальный способ заработка Просмотров: 963
Больше всего комментируют
9
Маруся Зверобой хочет лично встретиться с Зеленским
4
Дело Шеремета: Аваков показал фото женщины, нажавшей кнопку взрывчатки
3
Мухарский раскритиковал Зеленского – в его квартиру ворвались силовики
3
Сенцов сделал заявление о деле Шеремета
2
Установят памятник учительнице, которая мерила школьницам длину юбок линейкой
Голосов: 979
Голосование Чем закончится встреча Зеленского и Путина?
  • Ничем. Все останется, как есть
  • Украина пойдет на уступки России
  • Путина убедят остановить войну
  • Зеленский согласится вписать особый статус Донбасса в Конституцию
  • Президент поймет, что с Путиным договориться невозможно. На Донбассе начнут строить стену
  • Договорятся по газу, но не по Донбассу
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua