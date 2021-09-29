 
Ексклюзивы
1/5
Украинцы переходят на альтернативные виды отопления - экономист
Украинцы переходят на альтернативные виды отопления - экономист
Просмотров: 1197
"Россия останется для Германии на первом месте" - эксперт
"Россия останется для Германии на первом месте" - эксперт
Просмотров: 423
Безумные вечеринки в Киеве и подвиг украинских военных в Афганистане: что о нас пишет мировая пресса
Безумные вечеринки в Киеве и подвиг украинских военных в Афганистане: что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 2007
Зеленский схватил змею за хвост. А стоило - за голову
Зеленский схватил змею за хвост. А стоило - за голову
2 Просмотров: 1260
Как изменятся тарифы на отопление и горячую воду
Как изменятся тарифы на отопление и горячую воду
Просмотров: 864
"Будет нервный период": кто заменит Меркель и что это значит для Украины
"Будет нервный период": кто заменит Меркель и что это значит для Украины
Просмотров: 1305
"Возвращаемся во времена Кучмы" - политолог
"Возвращаемся во времена Кучмы" - политолог
3 Просмотров: 1278
"Бобры не виноваты": тысячи человек вышли на Климатический марш - фото
"Бобры не виноваты": тысячи человек вышли на Климатический марш - фото
Просмотров: 711
Во Львове варили кофе в 20-литровой джезве: фоторепортаж
Во Львове варили кофе в 20-литровой джезве: фоторепортаж
Просмотров: 2250
Победа Усика, запуск космического корабля и детеныш жирафа - самые поразительные фото за неделю
Победа Усика, запуск космического корабля и детеныш жирафа - самые поразительные фото за неделю
Просмотров: 972
Фото
Все фото
8
4
5
5
3
Полицейский, уголовник и иностранец: впервые рассказали о банде, которая похитила и убила профессора
Полицейский, уголовник и иностранец: впервые рассказали о банде, которая похитила и убила профессора
Инвестиции в &quot;крипту&quot;: разоблачили колл-центры, обманывающие иностранцев
Инвестиции в "крипту": разоблачили колл-центры, обманывающие иностранцев
Медики заставляли онкобольных покупать &quot;бесплатные препараты&quot;
Медики заставляли онкобольных покупать "бесплатные препараты"
Конструкторское бюро в Днепре выполняло заказы из России
Конструкторское бюро в Днепре выполняло заказы из России
Врач выдавала пациентам Covid-сертификаты без вакцинации
Врач выдавала пациентам Covid-сертификаты без вакцинации
Видео
Все видео
Снаряды, гранаты и ракеты: военный ВСУ сбывал оружие со склада части
Снаряды, гранаты и ракеты: военный ВСУ сбывал оружие со склада части
В Киеве подростки напали на прохожего: камера сняла преступление
В Киеве подростки напали на прохожего: камера сняла преступление
Концерт не удался: харьковского скрипача кулаками сгоняли с крыши троллейбуса
Концерт не удался: харьковского скрипача кулаками сгоняли с крыши троллейбуса
Годовщина трагедии Ан-26: друзья сняли трогательное видео в память о погибших
Годовщина трагедии Ан-26: друзья сняли трогательное видео в память о погибших
Сомалийские пираты захватили украинское судно "Фаина"
Сомалийские пираты захватили украинское судно "Фаина"
Интервью
1/5
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
Просмотров: 144
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Просмотров: 504
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
Просмотров: 1755
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
6 Просмотров: 3492
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
Просмотров: 810
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
28 сентября 2021
Просмотров: 522
Мати хотіла зробити аборт
– Мені було за 30, народила трьох дітей. Жили бідно, чоловік заробляв мало. У нас були проблеми, але лікарі навідріз відмовлялися робити ...
среда, 29 сентября 2021 14:39

Полицейский, уголовник и иностранец: впервые рассказали о банде, которая похитила и убила профессора
8

  Комментировать

Луай Муц родом из Сирии. Более 30 лет жил в Украине. Его похитили и убили ради денег
Фото: sites.znu.edu.ua
Луай Муц родом из Сирии. Более 30 лет жил в Украине. Его похитили и убили ради денег
На похитителей и убийц профессора вышли через четыре месяца. Кроме водителя, в банду входили полицейский, уголовник и иностранец. Последний был организатором преступления. У одного из подозреваемых нашли арсенал оружия и боеприпасов
На похитителей и убийц профессора вышли через четыре месяца. Кроме водителя, в банду входили полицейский, уголовник и иностранец. Последний был организатором преступления. У одного из подозреваемых нашли арсенал оружия и боеприпасов
На похитителей и убийц профессора вышли через четыре месяца. Кроме водителя, в банду входили полицейский, уголовник и иностранец. Последний был организатором преступления. У одного из подозреваемых нашли арсенал оружия и боеприпасов

В Запорожье 28 сентября в суд направили обвинительный акт по делу об убийстве доктора наук, профессора кафедры Запорожского национального университета 49-летнего Луай Муца. Он исчез в ноябре 2020 года. В марте этого года его тело нашли недалеко от областного центра.

Полицейские только теперь раскрыли подробности следствия и рассказали о подозреваемых. Среди них - действующий полицейский, уголовник и иностранец. Последний и был организатором преступления. Мотив убийства - деньги, рассказал Gazeta.ua начальник отдела управления уголовного розыска областной полиции Сергей Мороз.

"Сообщение об исчезновении профессора мы получили от его жены. Проверили записи камер видеонаблюдения. Установили автомобиль Toyota, в которое сел перед исчезновением мужчина, и его маршрут. В начале марта мы вышли на 27-летнего владельца авто. Он признался в причастности к преступлению, рассказал об убийстве и показал, где спрятано тело пропавшего", - рассказал Мороз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Был только в нижнем белье: пропавшего в прошлом году профессора нашли закопанным в лесополосе

У подозреваемого провели обыски. В гаражах обнаружили "набор" транспортных номерных знаков для прикрытия преступной деятельности. Изъяли большое количество боеприпасов. Среди них - две реактивные противотанковые гранаты, около 60 боеприпасов для подствольных гранатометов, а также металлические разнокалиберные гильзы и три гранаты, которые маркируются как учебные. Дома нашли более 300 разнокалиберных патронов, шесть ружей разного типа и прочее.

Также полицейские установили еще трех причастных к преступлению - 46, 30 и 28 лет. Первый - иностранец, второй - полицейский, третий - ранее судимый за корыстные преступления местный житель, рассказала начальница отдела коммуникации Елена Лебединская.

"Организатор преступления - выходец из Туниса. Убийство спланировал с корыстных побуждений. Детально разработал план похищения. Между участниками группы были распределены роли в убийстве профессора и сокрытии тела", - говорит Лебединская.

Двое из подозреваемых находятся за решеткой. Двое - под круглосуточным домашним арестом.

Если вину подозреваемых в суде докажут - им грозит до 15 лет за решеткой или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Луай Муц был директором Центра образовательных услуг для иностранных студентов, профессором кафедры менеджмента Запорожского национального университета. На волонтерских началах помогал полиции в качестве переводчика.

10 ноября 2020 года не вернулся с работы. Его нашли убитым 20 марта этого года. Тело закопали в лесополосе вблизи села Владимирское Запорожского района. Мужчину избивали, а затем задушили, по предварительным данным следствия. Среди подозреваемых - действующий полицейский.

В день исчезновения профессор был с коллегами. Затем ему якобы позвонил полицейский, что надо помощь. Подъехала Toyota Camry и больше его никто не видел. Поиском занимался Днепровский райотдел полиции города - по месту жительства профессора. Там служил полицейский, который причастен к преступлению. Поэтому следствие затягивали. Дело сдвинулось с места, когда жена убитого с адвокатом добились, чтобы его передали в областное управление полиции.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Полицейский, уголовник и иностранец: впервые рассказали о банде, которая похитила и убила профессора». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
сентября

Секс защищает мужчин от смертельной болезни

Аннексия Тузлы: как РФ строила дамбу к украинскому острову

Украина отдает дань памяти жертвам Бабьего Яра

Андрей Шевченко празднует юбилей - основные факты о легендарном футболисте

Закрили Києво-Печерську лавру

"Бавария" не пустила "Динамо" в финал Лиги чемпионов

Самое читаемое
Опять кум? Эксперт назвал команду, которую может возглавить Шевченко
Опять кум? Эксперт назвал команду, которую может возглавить Шевченко
 Просмотров: 11538
Полностью обнаженная бывшая Ди Каприо взбудоражила воображение фанатов
Полностью обнаженная бывшая Ди Каприо взбудоражила воображение фанатов
5
 Просмотров: 10089
Как стильно присоединить лоджию к комнате: лучшие варианты зонирования
Как стильно присоединить лоджию к комнате: лучшие варианты зонирования
14
 Просмотров: 5355
Никакой пластики, куча любовников и неудачные браки: секс-символу Брижит Бардо исполнилось 87 лет
Никакой пластики, куча любовников и неудачные браки: секс-символу Брижит Бардо исполнилось 87 лет
5
 Просмотров: 3852
В Киеве женщина без одежды останавливала машины танцами: курьезное видео
В Киеве женщина без одежды останавливала машины танцами: курьезное видео
 Просмотров: 3762
Происшествия
Убийце офицера ВСУ Мамчура объявили подозрение в госизмене
Убийце офицера ВСУ Мамчура объявили подозрение в госизмене Просмотров: 711
"Спасается учебой" - как живет освобожденная из плена похитителей студентка
"Спасается учебой" - как живет освобожденная из плена похитителей студентка
 Просмотров: 486
Снаряды, гранаты и ракеты: военный ВСУ сбывал оружие со склада части
Снаряды, гранаты и ракеты: военный ВСУ сбывал оружие со склада части
 Просмотров: 288
"Я просто хотела умереть": девушке, которая застрелила инструктора тира, вынесли приговор
"Я просто хотела умереть": девушке, которая застрелила инструктора тира, вынесли приговор Просмотров: 2304
"Знахарка" выманила у 73-летнего мужчины более полумиллиона
"Знахарка" выманила у 73-летнего мужчины более полумиллиона Просмотров: 342
Больше всего комментируют
4
Покушение на Шефира поможет расследовать еще одна страна
2
Десантного здоровья и побед: что желали украинцы Порошенко в день рождения
2
Зеленский схватил змею за хвост. А стоило - за голову
1
Лукашенко заявил об открытии фронта против Украины - в МИД отреагировали
1
В Южной Корее хотят запретить есть мясо собак
Голосов: 98
Голосование 3 октября, "Динамо" - "Шахтёр". Как закончится матч?
  • 1) победой "Динамо"
  • 2) ничьей
  • 3) победой "Шахтёра"
Просмотреть