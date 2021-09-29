Полицейский, уголовник и иностранец: впервые рассказали о банде, которая похитила и убила профессора

Фото: sites.znu.edu.ua

В Запорожье 28 сентября в суд направили обвинительный акт по делу об убийстве доктора наук, профессора кафедры Запорожского национального университета 49-летнего Луай Муца. Он исчез в ноябре 2020 года. В марте этого года его тело нашли недалеко от областного центра.

Полицейские только теперь раскрыли подробности следствия и рассказали о подозреваемых. Среди них - действующий полицейский, уголовник и иностранец. Последний и был организатором преступления. Мотив убийства - деньги, рассказал Gazeta.ua начальник отдела управления уголовного розыска областной полиции Сергей Мороз.

"Сообщение об исчезновении профессора мы получили от его жены. Проверили записи камер видеонаблюдения. Установили автомобиль Toyota, в которое сел перед исчезновением мужчина, и его маршрут. В начале марта мы вышли на 27-летнего владельца авто. Он признался в причастности к преступлению, рассказал об убийстве и показал, где спрятано тело пропавшего", - рассказал Мороз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Был только в нижнем белье: пропавшего в прошлом году профессора нашли закопанным в лесополосе

У подозреваемого провели обыски. В гаражах обнаружили "набор" транспортных номерных знаков для прикрытия преступной деятельности. Изъяли большое количество боеприпасов. Среди них - две реактивные противотанковые гранаты, около 60 боеприпасов для подствольных гранатометов, а также металлические разнокалиберные гильзы и три гранаты, которые маркируются как учебные. Дома нашли более 300 разнокалиберных патронов, шесть ружей разного типа и прочее.

Также полицейские установили еще трех причастных к преступлению - 46, 30 и 28 лет. Первый - иностранец, второй - полицейский, третий - ранее судимый за корыстные преступления местный житель, рассказала начальница отдела коммуникации Елена Лебединская.

"Организатор преступления - выходец из Туниса. Убийство спланировал с корыстных побуждений. Детально разработал план похищения. Между участниками группы были распределены роли в убийстве профессора и сокрытии тела", - говорит Лебединская.

Двое из подозреваемых находятся за решеткой. Двое - под круглосуточным домашним арестом.

Если вину подозреваемых в суде докажут - им грозит до 15 лет за решеткой или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Луай Муц был директором Центра образовательных услуг для иностранных студентов, профессором кафедры менеджмента Запорожского национального университета. На волонтерских началах помогал полиции в качестве переводчика. 10 ноября 2020 года не вернулся с работы. Его нашли убитым 20 марта этого года. Тело закопали в лесополосе вблизи села Владимирское Запорожского района. Мужчину избивали, а затем задушили, по предварительным данным следствия. Среди подозреваемых - действующий полицейский. В день исчезновения профессор был с коллегами. Затем ему якобы позвонил полицейский, что надо помощь. Подъехала Toyota Camry и больше его никто не видел. Поиском занимался Днепровский райотдел полиции города - по месту жительства профессора. Там служил полицейский, который причастен к преступлению. Поэтому следствие затягивали. Дело сдвинулось с места, когда жена убитого с адвокатом добились, чтобы его передали в областное управление полиции.