Полицейский угнал авто

Инспектор полка патрульной полиции в Одесской области с сообщником похитили авто. Фото: ukrinform.ua

Инспектор полка патрульной полиции в Одесской области угнал BMW 320D. К делу привлек сообщника.

Чтобы авто не нашли, сменили регистрационный номер. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

"Следствием установлено, что в начале февраля 2020 года инспектор полка УПП в Одесской области решил угнать BMW 320D. Для этого он обратился за помощью к своему знакомому. Вместе они прибыли к дому в Одессе, где был припаркован указанный автомобиль. А затем с помощью эвакуатора, водитель которого не был осведомлен о противоправных действиях, сообщники перевезли авто в село Дачное Одесской области", - рассказали в ГБР.

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Во время обыска по месту жительства одного из фигурантов производства нашли и изъяли украденный автомобиль.

Следователи ГБР сообщили о подозрении сотруднику полиции и его сообщнику.

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