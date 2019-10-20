Полицейский спровоцировал смертельное ДТП с 4 автомобилями

Фото: facebook.com/PoliceDniproRegion

19 октября в Днепре полицейский на собственном автомобиле Ford Fiesta выехал на полосу встречного движения и спровоцировал смертельное ДТП. Сам погиб. Еще двое - женщина и ребенок - получили травмы.

Полицейский был вне службы, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Предварительно установлено, что сотрудник полиции, находясь вне службы, двигался на собственном автомобиле Ford Fiesta по Полтавскому шоссе. В районе перекрестка с ул. Белградской он выехал на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение четырех автомобилей", - говорится в сообщении.

Обстоятельства ДТП устанавливаются полицейские. Открыто уголовное производство.

В Винницкой области пьяный полицейский стал виновником ДТП, в результате которого 1 человек погиб, еще 2 получили травмы. Он за рулем Skoda Octavia вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Audi 80.