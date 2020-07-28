Полицейский сбил пешехода и бросил умирать на сельской дороге

Во Львовской области полицейский на служебном авто сбил 45-летнего мужчину и оставил его умирать на сельской дороге. А сам тем временем поехал чинить авто. Фото: tsn.ua

Во Львовской области полицейский на служебном авто сбил 45-летнего отца двух детей и бросил его умирать на сельской дороге. А сам тем временем за ночь успел отремонтировать авто, чтобы не было видно повреждений.

Пострадавший в коме и врачи не дают никаких прогнозов. Имеет тяжелую черепно-мозговую травму, тупую травму грудной клетки, тупую травму живота, перелом костей таза. Он на искусственной вентиляции легких, сообщает ТСН.

Произошло все около 23:00. Мужчина шел домой, но на обочине дороги рядом с пешеходным переходом его сбили и почти 10 м тянули "Жигули". Он не дошел домой около 100 м. Свидетели говорят, что в автомобиле водитель был не один. Они успели сделать фото номеров, но без одной цифры.

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Только через 3 дня удалось найти виновника аварии - им оказался майор полиции. Перед родственниками он даже не извинился. А правоохранители говорят, что их коллега ехал на служебном авто на задание под прикрытием. Именно поэтому на авто были не полицейские, а оперативные номера. Но его поступок коллеги осуждают.

"Я его привел, чтобы родственники на него посмотрели. Он не смог извиниться перед ними. В моих глазах то явно не работник полиции. Это - явный преступник, что оставил человека в очень критическом состоянии", - комментирует Василий Виконский, руководитель Нацполиции Львовской области.

Полицейского уже уволили, но правоохранители уверяют, что в авто он был один. А после наезда на пешехода поехал к знакомым, чтобы отремонтировать машину - выровнять вмятину.

Дело передали в ГБР, но свидетельствовать полицейский отказывается. Если его вина будет доказана, он может сесть на 8 лет.

В с. Щиборовка Красиловского района Хмельницкой области полицейский за рулем Skoda Octavia сбил велосипедистку. От полученных травм женщина скончалась на месте.