Полицейский сбил пешехода и бросил умирать на сельской дороге

 
Ексклюзивы
1/5
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Просмотров: 540
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 387
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 927
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 783
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
Просмотров: 4374
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
1 Просмотров: 2322
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 7812
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
1 Просмотров: 981
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Просмотров: 711
Почему депозиты подешевели
Почему депозиты подешевели
Просмотров: 1998
Фото
Все фото
3
3
5
18
3
Спасали коллегу: подробности гибели 4 коммунальщиков
Спасали коллегу: подробности гибели 4 коммунальщиков
Дети играли боевой гранатой
Дети играли боевой гранатой
Подтопленные улицы и обесточенные дома: в городе за ночь выпала 4-месячная норма осадков
Подтопленные улицы и обесточенные дома: в городе за ночь выпала 4-месячная норма осадков
В Крыму прощаются с 3-летним сыном политузника Руслана Сулейманова
В Крыму прощаются с 3-летним сыном политузника Руслана Сулейманова
Маршрутка влетела в фуру, когда пьяный пассажир вцепился в руль
Маршрутка влетела в фуру, когда пьяный пассажир вцепился в руль
Видео
Все видео
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Самолет упал на людей
Самолет упал на людей
Зухвалий водій заблокував рух десяткам авто
Зухвалий водій заблокував рух десяткам авто
Поймали человека, который мог устроить большую аварию
Поймали человека, который мог устроить большую аварию
Показали момент столкновения фуры, легковушки и маршрутки во время смертельного ДТП под Киевом
Показали момент столкновения фуры, легковушки и маршрутки во время смертельного ДТП под Киевом
Интервью
1/5
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 387
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 765
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 441
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1350
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Просмотров: 5337
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
26 июля 2020
Просмотров: 846
Курорт прогодує
– Місцевим пощастило. Вода до них не доходить, – каже Анна Іванівна про жителів гірського селища Славське на Львівщині. Живе ...
вторник, 28 июля 2020 08:28

Полицейский сбил пешехода и бросил умирать на сельской дороге

  Комментировать
Полицейский сбил пешехода и бросил умирать на сельской дороге
Во Львовской области полицейский на служебном авто сбил 45-летнего мужчину и оставил его умирать на сельской дороге. А сам тем временем поехал чинить авто. Фото: tsn.ua

Во Львовской области полицейский на служебном авто сбил 45-летнего отца двух детей и бросил его умирать на сельской дороге. А сам тем временем за ночь успел отремонтировать авто, чтобы не было видно повреждений.

Пострадавший в коме и врачи не дают никаких прогнозов. Имеет тяжелую черепно-мозговую травму, тупую травму грудной клетки, тупую травму живота, перелом костей таза. Он на искусственной вентиляции легких, сообщает ТСН.

Произошло все около 23:00. Мужчина шел домой, но на обочине дороги рядом с пешеходным переходом его сбили и почти 10 м тянули "Жигули". Он не дошел домой около 100 м. Свидетели говорят, что в автомобиле водитель был не один. Они успели сделать фото номеров, но без одной цифры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пьяный полицейский устроил огненное смертельное ДТП

Только через 3 дня удалось найти виновника аварии - им оказался майор полиции. Перед родственниками он даже не извинился. А правоохранители говорят, что их коллега ехал на служебном авто на задание под прикрытием. Именно поэтому на авто были не полицейские, а оперативные номера. Но его поступок коллеги осуждают.

"Я его привел, чтобы родственники на него посмотрели. Он не смог извиниться перед ними. В моих глазах то явно не работник полиции. Это - явный преступник, что оставил человека в очень критическом состоянии", - комментирует Василий Виконский, руководитель Нацполиции Львовской области.

Полицейского уже уволили, но правоохранители уверяют, что в авто он был один. А после наезда на пешехода поехал к знакомым, чтобы отремонтировать машину - выровнять вмятину.

Дело передали в ГБР, но свидетельствовать полицейский отказывается. Если его вина будет доказана, он может сесть на 8 лет.

В с. Щиборовка Красиловского района Хмельницкой области полицейский за рулем Skoda Octavia сбил велосипедистку. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Полицейский сбил пешехода и бросил умирать на сельской дороге». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
июля

Война началась с выстрела студента

Единственный сын Владимира Винниченко умер младенцем

Золотая лихорадка привлекла дизертиров и преступников

Не всегда видно по рукам: назвали симптом смертельного гепатита

Самое читаемое
Украинская Кардашьян показала эротическое лифтоселфи с экстремально откровенным декольте
Украинская Кардашьян показала эротическое лифтоселфи с экстремально откровенным декольте
13
 1 Просмотров: 21996
Польша подсчитала количество виз, которые выдала украинцам
Польша подсчитала количество виз, которые выдала украинцам Просмотров: 11880
Праздничный ужин: 3 рецепта летних запеканок для выходных
Праздничный ужин: 3 рецепта летних запеканок для выходных Просмотров: 11007
Певица Анна Седокова поражает откровенными фото
Певица Анна Седокова поражает откровенными фото Просмотров: 8586
Стали известны соперники &quot;Динамо&quot; в отборе в Лигу чемпионов
Стали известны соперники "Динамо" в отборе в Лигу чемпионов Просмотров: 6426
Происшествия
13 зароботчан держали в рабстве и сдавали в аренду фермерам
13 зароботчан держали в рабстве и сдавали в аренду фермерам Просмотров: 72
За "полтавского террориста" больше не предлагают вознаграждение
За "полтавского террориста" больше не предлагают вознаграждение Просмотров: 495
Гибель коммунальщиков в коллекторе: появились новые подробности
Гибель коммунальщиков в коллекторе: появились новые подробности 1 Просмотров: 621
На Донбассе погиб шахтер
На Донбассе погиб шахтер Просмотров: 99
27-летняя хранительница колонии разнесла голову из автомата
27-летняя хранительница колонии разнесла голову из автомата 1 Просмотров: 4842
Больше всего комментируют
20
"Мы поздно осознали, что Россия действительно намерена захватить Крым" — Волкер
10
Война на Донбассе: Россия открестилась от ответственности за соблюдение перемирия
7
Боец полка "Азов" умер после жестокого избиения
6
Дела против Порошенко и активистов имеют заказной характер - Турчинов
3
России грозит отключение от мировой банковской системы - посол
Голосов: 206
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua