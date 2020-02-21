Полицейский попался на взятке в четверть миллиона гривен

В Днепре во время получения 250 тыс. грн взятки задержали начальника одного из отделений областной полиции.
"По версии следствия, полицейский за такую сумму, вероятно, обещал содействие в закрытии уголовного производства, досудебное расследование в котором осуществляют его подчиненные", - сообщает Офис генерального прокурора.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чиновник получил более миллиона гривен взятки
Решается вопрос об объявлении ему подозрения за вымогательство и получение неправомерной выгоды.
Продолжаются первоочередные следственные действия.
На Кировоградщине разоблачили на взятке сотрудника уголовного розыска местного управления полиции. Мужчина пытался скрыться от правоохранителей.
Комментарии