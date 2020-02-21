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пятница, 21 февраля 2020 20:20

Полицейский попался на взятке в четверть миллиона гривен

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Полицейский попался на взятке в четверть миллиона гривен
В Днепре полицейский попался на взятке в четверть миллиона гривен. Фото: УНИАН

В Днепре во время получения 250 тыс. грн взятки задержали начальника одного из отделений областной полиции.

"По версии следствия, полицейский за такую ​​сумму, вероятно, обещал содействие в закрытии уголовного производства, досудебное расследование в котором осуществляют его подчиненные", - сообщает Офис генерального прокурора.

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Решается вопрос об объявлении ему подозрения за вымогательство и получение неправомерной выгоды.

Продолжаются первоочередные следственные действия.

На Кировоградщине разоблачили на взятке сотрудника уголовного розыска местного управления полиции. Мужчина пытался скрыться от правоохранителей.

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