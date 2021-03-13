Полицейский погиб в ДТП с грузовиком

На трассе под Одессой погиб полицейский. Фото: Нацполиция

На трассе Одесса-Вознесенск-Новый Буг автомобиль "Subaru" столкнулся с грузовиком "MAN".

В результате ДТП погиб 43-летний водитель легковушки - работник полиции, находившийся вне службы. Об этом сообщает Нацполиция области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 4 школьников разбились в смертельной аварии

"Автомобиль" Subaru "двигался в направлении Одессы и на неосвещенном участке дороги столкнулся с грузовиком с полуприцепом, который стоял в крайней правой полосе", - рассказали правоохранители.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

В Донецкой области при исполнении служебных обязанностей погиб в ДТП работник сектора реагирования патрульной полиции Константин Колесников. Полицейский на автомобиле возвращался в Славянск. Увидел перед собой авто выехало на встречную полосу и пытался избежать столкновения, однако аварии избежать не удалось.