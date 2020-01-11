Полицейский насмерть сбил пешехода

 
Ексклюзивы
1/5
Украиноязычным легче противостоять российской пропаганде
Украиноязычным легче противостоять российской пропаганде
1 Просмотров: 1305
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Просмотров: 12600
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Просмотров: 6642
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
1 Просмотров: 1422
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
1 Просмотров: 1035
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
1 Просмотров: 50382
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
1 Просмотров: 7578
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
4 Просмотров: 2007
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Просмотров: 27693
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2763
Фото
Все фото
30
4
4
3
4
Иран официально признал, что сбил ракетой украинский самолет
Иран официально признал, что сбил ракетой украинский самолет
&quot;Такие самолеты просто так не падают&quot; - продолжается памяти погибших в рейсе Тегеран-Киев
"Такие самолеты просто так не падают" - продолжается памяти погибших в рейсе Тегеран-Киев
Место падения самолета МАУ зачистили бульдозером. Территория не охраняется
Место падения самолета МАУ зачистили бульдозером. Территория не охраняется
Нашли вероятное место запуска ракеты по самолету в Иране
Нашли вероятное место запуска ракеты по самолету в Иране
Микроавтобус влетел на трассе в грузовик. Есть погибшие
Микроавтобус влетел на трассе в грузовик. Есть погибшие
Видео
Все видео
Сообщили причину падения лайнера Bek Air с украинцами
Сообщили причину падения лайнера Bek Air с украинцами
Авиакатастрофа в Иране: показали новые видео падения самолета
Авиакатастрофа в Иране: показали новые видео падения самолета
Опубликовали видео попадания ракеты в самолет украинских авиалиний
Опубликовали видео попадания ракеты в самолет украинских авиалиний
Задержали самолет, которым контрабандисты возили в ЕС сигареты
Задержали самолет, которым контрабандисты возили в ЕС сигареты
Зеленский обратился к украинцам
Зеленский обратился к украинцам
Интервью
1/5
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 1377
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 1836
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2763
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3726
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 864
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
09 января 2020
1 Просмотров: 396
Ми з граком
Недавно мене концептуально розчулив один грак. Їх тепер у Києві побільшало, бо яка-не-яка — а таки зима, і граки перебралися сюди з холодних ...
суббота, 11 января 2020 10:38

Полицейский насмерть сбил пешехода

  Комментировать
Полицейский насмерть сбил пешехода
В Борисполе полицейский сбил пешехода. Фото: avto-nomer.ru

Полицейский автомобиль Renault Doker сбил мужчину. Тот от полученных травм скончался на месте.

Авария произошла в Борисполе утром 11 января, сообщает "Информатор".

Пострадавший стоял на проезжей части, возле пешеходного перехода, куда и въехал водитель. За рулем был сотрудник одного из подразделений полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Микроавтобус влетел на трассе в грузовик. Есть погибшие

На месте работают соответствующие службы. Все подробности аварии устанавливаются.

В Киеве легковушка на высокой скорости сбила насмерть пешехода. Трагедия произошла на Троещине по улице Марины Цветаевой. Погибший - пожилой мужчина, который просто не успел перейти дорогу на зеленый свет.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Полицейский насмерть сбил пешехода». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
января

Приняли решение относительно государственного языка

Рекорд женщины-пилота от побережья к побережью без посадки

Садовый заявил о слежке за ним

Самое читаемое
Самая популярная порноактриса 2019 года ищет себе парня
Самая популярная порноактриса 2019 года ищет себе парня
6
 2 Просмотров: 27985
Модели и порноактрисы запустили &quot;обнаженный&quot; флеш-моб ради спасения Автралии
Модели и порноактрисы запустили "обнаженный" флеш-моб ради спасения Автралии
9
 Просмотров: 19802
Вместо техники показали модели с AliExpress. В сети высмеяли визит Путина в Крым
Вместо техники показали модели с AliExpress. В сети высмеяли визит Путина в Крым
13
 Просмотров: 14652
Украинский самолет сбила иранская ракета – Newsweek
Украинский самолет сбила иранская ракета – Newsweek 2 Просмотров: 13644
Мать двоих детей умерла на снегу обнаженной – в полиции рассказали о &quot;женщине с татуировками&quot;
Мать двоих детей умерла на снегу обнаженной – в полиции рассказали о "женщине с татуировками"
 Просмотров: 12870
Происшествия
Гончарук раскрыл подробности следствия аварии украинского самолета
Гончарук раскрыл подробности следствия аварии украинского самолета Просмотров: 36
Черные ящики самолета МАУ отправят во Францию
Черные ящики самолета МАУ отправят во Францию Просмотров: 252
О чем в последний раз говорили пилоты сбитого самолета МАУ
О чем в последний раз говорили пилоты сбитого самолета МАУ 1 Просмотров: 5634
Иран официально признал, что сбил ракетой украинский самолет
Иран официально признал, что сбил ракетой украинский самолет
30
 1 Просмотров: 5049
Иран озвучит свою версию катастрофы самолета МАУ 11 января
Иран озвучит свою версию катастрофы самолета МАУ 11 января 1 Просмотров: 1323
Больше всего комментируют
7
Помпео едет: когда госсекретарь США посетит Украину
3
Оскорбляли Зеленского в эфире: на "Прямой" придут с проверкой
2
Украинский самолет сбила иранская ракета – Newsweek
2
Житель оккупированного Алчевска шокировал зарплатами и ценами на коммунальные
2
СБУ назвала приоритетные версии крушения самолета МАУ
Голосов: 1407
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua