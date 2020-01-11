Полицейский насмерть сбил пешехода

Полицейский автомобиль Renault Doker сбил мужчину. Тот от полученных травм скончался на месте.
Авария произошла в Борисполе утром 11 января, сообщает "Информатор".
Пострадавший стоял на проезжей части, возле пешеходного перехода, куда и въехал водитель. За рулем был сотрудник одного из подразделений полиции.
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На месте работают соответствующие службы. Все подробности аварии устанавливаются.
В Киеве легковушка на высокой скорости сбила насмерть пешехода. Трагедия произошла на Троещине по улице Марины Цветаевой. Погибший - пожилой мужчина, который просто не успел перейти дорогу на зеленый свет.
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