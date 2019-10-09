Полицейские задержали криминального авторитета

Поймали криминального авторитета по кличке Молдаван. Фото: полиция

В Хмельницкой области сотрудники полиции совместно с СБУ задержали криминального авторитета по прозвищу Молдаван.

Он незаконно пересек государственную границу, нарушил домашний арест и был в розыске, сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции.

Мужчина несколько лет назад поселился в Хмельницком, где совершил ряд преступлений. Он подозревается в краже и незаконном хранении наркотических средств.

Во время отбывания наказания Молдаван получил уголовный статус "смотрящего" и контролировал поставки запрещенных веществ в учреждения по отбыванию наказаний.

В начале апреля 2019 нарушителя миграционного законодательства таки задержали и выдворили за пределы Украины с запретом въезда до 2022 года. Однако, как выяснили правоохранители, вскоре он вне официальных пунктов пропуска вновь пересек границу Украины и вернулся в Хмельницкую область.

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4 июня работники полиции его задержали. На период расследования суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста, во время отбывания которого он убежал и с 15 июля был официально объявлен в розыск.

9 октября, правоохранители задержали нелегала. Он будет доставлен в суд для избрания уже более строгого пресечения - содержание под стражей.

В Хмельницком правоохранители накрыли "уголовную сходку" из 19 человек. Они отмечали день рождения "вора в законе" по прозвищу "Гули". Там же провели интернет-конференцию с другими криминальными авторитетами.