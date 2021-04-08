Полицейские выстрелами ловили беглеца после ДТП: видео преследования

Полицейские поймали водителя, который создал на дороге аварийную ситуацию и пытался убежать в другую область Фото: barnews.city

В Павлограде Днепропетровской области мужчина создал на дороге аварийную ситуацию и пытался убежать в другую область.

На требования полицейских остановиться нарушитель не реагировал, сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.

"Событие произошло 7 апреля около часа ночи. Водитель авто вблизи поселка Шевченко Донецкой области создавал аварийную ситуацию на дороге, двигаясь на большой скорости. В результате столкнулся с другим автомобилем, который двигался в обратном направлении, но не остановился и уехал с места происшествия", - говорится в сообщении.

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Чтобы задержать беглеца, правоохранителям пришлось применить табельное оружие. Они стреляли по колесам, и мужчина остановился.

Нарушителем оказался 43-летний житель Северодонецка Луганской области. Водителя направили на медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, действие наркотических и других препаратов.

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