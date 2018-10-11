Полицейские требовали откупные от водителей-нарушителей

На Сумщине задержали 4 полицейских, которые с нарушителей-водителей систематически требовали откупные.
Трое из задержанных занимали руководящие должности. Патрулируя автодороги, они останавливали водителей, нарушивших правила дорожного движения. Но вместо составления соответствующих протоколов, требовали и получали от нескольких сотен гривен до нескольких тысяч, сообщили в отделе коммуникации полиции области.
"С 50-летнего жителя области, которого суд лишил права управления на 6 лет, а он снова сел за руль и еще и навеселе, подозреваемые требовали 6 тысяч гривен. Получив от нарушителя часть суммы, требовали ежемесячную "плату" в размере 600 гривен. Иначе придется отвечать за управление транспортным средством без прав", - рассказали правоохранители.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Был под прицелом: начальника таможни задержали на взятке (видео 18+)
Полицейских взяли "на горячем". Готовится объявления им подозрения и избрании меры пресечения.
На железнодорожном вокзале в Тернополе разоблачили группу полицейских по подозрению в систематическом грабеже людей.
Комментарии