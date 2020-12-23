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среда, 23 декабря 2020 10:11

Полицейские со стрельбой останавливали водителя Hyundai. Он пустил себе в голову пулю
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В Киеве полицейские со стрельбой останавливали автомобиль Hyundai, водителя которого хотели взять свидетелем при оформлении протокола
Фото: facebook.com/KyivOperativ
В Киеве полицейские со стрельбой останавливали автомобиль Hyundai, водителя которого хотели взять свидетелем при оформлении протокола
В Киеве полицейские со стрельбой останавливали автомобиль Hyundai, водителя которого хотели взять свидетелем при оформлении протокола
В Киеве полицейские со стрельбой останавливали автомобиль Hyundai, водителя которого хотели взять свидетелем при оформлении протокола
В Киеве полицейские со стрельбой останавливали автомобиль Hyundai, водителя которого хотели взять свидетелем при оформлении протокола

Ночью 23 декабря столичные полицейские со стрельбой останавливали автомобиль Hyundai.

Патрульные оформляли протокол на пьяного водителя и хотели взять водителя Hyundai свидетелем, который как раз проезжал мимо. Однако тот проигнорировал требование остановиться, и, добавив скорости, поехал, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.

"Инспекторы начали преследовать нарушителя. Но он только ускорялся. При этом неоднократно нарушал ПДД - ехал на перекрестках на запрещающий сигнал светофора, протаранил другой автомобиль и продолжал дальше игнорировать законные требования об остановке патрульных, которые двигались за ним. К преследованию нарушителя присоединились другие экипажи патрульных. И на проспекте Правды движение Hyundai заблокировали. Однако это водителя не остановило - он пытался наехать на полицейского и въехал в служебный автомобиль Toyota Prius", - сказано в сообщении.

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Полицейский из табельного оружия выстрелил несколько раз в Hyundai. После чего водитель остановился и пытался покончить с собой, выстрелив в голову из травматического пистолета.

"Водителя Hyundai прооперировали. С его головы врачи получили резиновую пулю. Также при осмотре его вещей обнаружен пакетик с наркотиками", - добавили в полиции.

Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.

В Днепре водителя Land Cruiser преследовала группа полицейских. На перекрестке улиц Грушевского и Шевченко мужчина решил устроить ДТП, чтобы беспрепятственно скрыться. Своим авто протаранил 10 машин. Полицейские были вынуждены стрелять по колесам. Авто удалось остановить лишь около Управление патрульной полиции по улице Троицкой, 2А.

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Дата
23
декабря

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