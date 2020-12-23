Полицейские со стрельбой останавливали водителя Hyundai. Он пустил себе в голову пулю

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Ночью 23 декабря столичные полицейские со стрельбой останавливали автомобиль Hyundai.

Патрульные оформляли протокол на пьяного водителя и хотели взять водителя Hyundai свидетелем, который как раз проезжал мимо. Однако тот проигнорировал требование остановиться, и, добавив скорости, поехал, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.

"Инспекторы начали преследовать нарушителя. Но он только ускорялся. При этом неоднократно нарушал ПДД - ехал на перекрестках на запрещающий сигнал светофора, протаранил другой автомобиль и продолжал дальше игнорировать законные требования об остановке патрульных, которые двигались за ним. К преследованию нарушителя присоединились другие экипажи патрульных. И на проспекте Правды движение Hyundai заблокировали. Однако это водителя не остановило - он пытался наехать на полицейского и въехал в служебный автомобиль Toyota Prius", - сказано в сообщении.

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Полицейский из табельного оружия выстрелил несколько раз в Hyundai. После чего водитель остановился и пытался покончить с собой, выстрелив в голову из травматического пистолета.

"Водителя Hyundai прооперировали. С его головы врачи получили резиновую пулю. Также при осмотре его вещей обнаружен пакетик с наркотиками", - добавили в полиции.

Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.

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