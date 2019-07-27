Полицейские сбили женщину с ребенком на переходе

Полиция начала расследование аварии. Фото: Полиция

26 июля в Харькове произошло ДТП с участием патрульного автомобиля.

Пострадавшая 59-летняя женщина и 3-летний мальчик, говорится в сообщении патрульной полиции Харьковской области.

"26 июля около 20.35 на перекрестке проспектов Петра Григоренко - Героев Сталинграда произошло ДТП с участием служебного автомобиля патрульной полиции. Предварительно установлено, что автомобиль Toyota Prius двигался по проспекту Героев Сталинграда. Осуществляя поворот в направлении проспекта Петра Григоренко на пешеходном переходе автомобиль совершил наезд на женщину. Рядом с 59-летней гражданкой шел 3-летний мальчик. В результате ДТП женщину и ребенка госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом ссадины колен у гражданки и повреждения мягких тканей в мальчика", - говорится в сообщении.

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Все обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа. На месте выезжало руководство управления патрульной полиции в Харьковской области.

По данному факту инициировано служебное расследование.

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