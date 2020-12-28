Полицейские с болгаркой и кувалдой прорывались в подпольные казино

В Житомире полицейские штурмом брали 2 подпольные игорные заведения.
Все произошло поздно вечером, когда в казино как раз шли азартные игры. Администрация требование полиции открыть дверь проигнорировала, поэтому чтобы попасть внутрь, пришлось применить кувалды и болгарки, говорится в ТСН.
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Во время обысков следователи изъяли компьютерную технику, деньги и черную бухгалтерию.
Владельцам подпольных казино грозят штрафы в сотни тысяч гривен.
В прошлом году полицейские остановили работу более 5300 игорных заведений по всей Украине. В закрытии игорных заведений задействовали 715 мобильных групп.
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