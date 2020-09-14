Полицейские разоблачили преступников, торговавших людьми

Преступники занимались торговлей людьми Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве оперативники разоблачили преступную группировку по международному каналу торговли людьми. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Организатор знакомился и общался с молодыми девушками, которые оказались в трудном материальном положении и при личных обстоятельствах ищут трудоустройство для получения денежных средств. Обладая информацией о том, что деятельность по оказанию сексуальных услуг лицами женского пола на территории одной из стран пользуется спросом и значительной денежной оплатой, злоумышленник "устраивал" их на работу", - говорится в сообщении.

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41-летний уроженец Турции разработал преступный план, с помощью которого вербовал девушек для трудоустройства за рубежом. Он не сообщал о настоящем месте работы и условиях — это была работа по оказанию сексуальных услуг за деньги. К участию в преступлении он задействовал свою 37-летнюю жену. Она помогала подыскивать нужных девушек.

Целью преступников было создание условий долговой кабалы для пострадавших и путем угроз жизни и здоровью заставить оказывать сексуальные услуги за деньги. Также супруги наладили связь еще с тремя знакомыми, которые организовывали сексуальную эксплуатацию женщин за рубежом.

Досудебное расследование по торговле людьми уже завершено. Преступникам грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

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