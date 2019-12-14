Полицейские потушили пожар на заправке

В Ракитном полицейские потушили автомобиль. Фото: Нацполиция

В городе Ракитное Киевской области полицейские потушили автомобиль, который загорелся на заправке.

"Экипаж группы реагирования полиции охраны в городе Ракитное около полуночи возвращался с объекта, где сработала сигнализация. Проезжая возле АЗС, полицейские заметили, что загорелась машина. В салоне легковушки никого не было", - сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Правоохранители мгновенно среагировали, и совместно с работниками АЗС ликвидировали огонь

"Спасателей вызвали во время тушения пожара, которые по приезду обработали пенно-огнетушащей смесью. Как выяснилось, водитель после заправки оставил свое авто и пошел в магазин. В это время и произошло возгорание", - добавили в ведомстве.

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Сотрудники ДСНС предварительно установили, что вероятная причина пожара - короткое замыкание электрооборудования. Пострадавших среди людей нет.

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