Полицейские отвезли на кладбище и избили задержанного

В Черкассах двое оперуполномоченных местного отдела полиции отвезли на кладбище и избили задержанного накануне мужчину.
Обоим полицейским сообщили о подозрении в превышении власти или служебных полномочий. Об этом рассказали в пресс-службе Государственного бюро расследований.
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Отмечается, что в суд готовится ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должностей.
Полицейским грозит до 8 лет тюрьмы.
В Киеве в зоне отдыха компания мужчин, в которую входил сотрудник Национальной полиции, напали на водителя квадроцикла и избили его. А один из них стрелял из неустановленного оружия.
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