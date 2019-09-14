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суббота, 14 сентября 2019 09:34

Полицейские отвезли на кладбище и избили задержанного

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В Черкассах двое оперуполномоченных местного отдела полиции отвезли на кладбище и избили задержанного накануне мужчину.

Обоим полицейским сообщили о подозрении в превышении власти или служебных полномочий. Об этом рассказали в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Автор: ГБР
  В Черкассах двое оперуполномоченных местного отдела полиции отвезли на кладбище и избили задержанного
В Черкассах двое оперуполномоченных местного отдела полиции отвезли на кладбище и избили задержанного

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Отмечается, что в суд готовится ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должностей.

Автор: ГБР
  Полицейским сообщили о подозрении в превышении власти или служебных полномочий. Их могут посадить на 8 лет
Полицейским сообщили о подозрении в превышении власти или служебных полномочий. Их могут посадить на 8 лет

Полицейским грозит до 8 лет тюрьмы.

В Киеве в зоне отдыха компания мужчин, в которую входил сотрудник Национальной полиции, напали на водителя квадроцикла и избили его. А один из них стрелял из неустановленного оружия.

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