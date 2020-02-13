Полицейские обокрали помещение,которое обыскивали

Полицейские забирали себе некоторые вещи во время обыска. Фото: images.unian.net

Правоохранители Одессы, которые обыскивали помещения предприятия, забрали себе некоторые вещи.

В интернете распространяют видео, на котором видно, как три человека во время обыска кладут вещи себе в карман, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Во время этого они матерятся.

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"Указанная публикация не осталась без внимания руководства полиции. Сейчас все участники происшествия установлены. Они действительно являются сотрудниками полиции. Этот позорный поступок позорит честь и достоинство тех полицейских, которые ежедневно стоят на страже закона и порядка", - написали в сообщении .

Руководство полиции подчеркивает, что заинтересовано, чтобы в правоохранительных органах служили люди, которые являются образцом чести и достоинства, и не намерено покрывать недостойное поведение подобных работников. Сейчас проводят служебное расследование, материалы которого передадут в ГБР. На период проверки полицейских отстранили от работы. На видео засняли двух мужчин и женщину, которые берут вещи и кладут в карманы и сумки.

Например, женщина взяла моток скотча. Слышно, что при этом она говорит: "Так, что мне еще нужно. Колонка у меня есть, чайник есть.". В комментариях к видео в социальных сетях пишут, что эти трое - следователи, проводящие обыск в коммерческой структуре, которая работает с обществом слепых. "Присвоили во время обыска у коммерсантов скотч, кусачки, набор шестигранников и пирожок", - пишет источник.

По его данным, бизнесменов обвинили в отсутствии патентов и изъяли оборудование на 1,5 млн грн. Суд признал предпринимателей невиновными, но оборудования им пока не вернули.

В Николаеве офицер полиции обокрал своих одноклассников во время встречи в ресторане. Несколько человек из одной компании, отдыхавшей в развлекательном заведении, увидели, что у них пропали деньги. Выяснилось, что из четырех сумок исчезли около 4,5 тыс. грн. Компания обратилась к менеджерам заведения и попросила показать видео с камер.