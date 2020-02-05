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среда, 05 февраля 2020 14:41

Полицейский ограбил во время встречи бывших одноклассников
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В Николаеве офицер полиции обокрал своих одноклассников во время встречи в ресторане
Фото: news.pn
В Николаеве офицер полиции обокрал своих одноклассников во время встречи в ресторане
В Николаеве офицер полиции обокрал своих одноклассников во время встречи в ресторане
В Николаеве офицер полиции обокрал своих одноклассников во время встречи в ресторане
В Николаеве офицер полиции обокрал своих одноклассников во время встречи в ресторане

В Николаеве офицер полиции обокрал своих одноклассников во время встречи в ресторане.

Несколько человек из одной компании, отдыхавшей в развлекательном заведении, увидели, что у них пропали деньги. Выяснилось, что из четырех сумок исчезли около 4,5 тыс. грн. Компания обратилась к менеджерам заведения и попросила показать видео с камер.

На записи видно, как мужчина, пока компания вышла на танцы, достает из сумок кошельки и вынимает из них деньги. После просмотра записи мужчина начал извиняться перед одноклассниками и пообещал вернуть украденное, пострадавшие заявления не писали. Один из посетителей заведения в туалете видел, как этот человек пытался смыть наличные в унитаз, сообщает "Преступности.НЕТ".

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Полиция Николаева проводит служебную проверку по фактам, изложенным в СМИ. Офицера, который фигурирует на записи, уволили со службы.

"Нам очень жаль, что такие люди еще встречаются среди нас. Которые своими поступками порочат честь звания полицейского и перечеркивают кропотливую и трудную работу настоящих полицейских, ежедневно рискующих собственными интересами и даже жизнью, чтобы обеспечить правопорядок и безопасность для граждан. И сегодня для всех действующих сотрудников этот досадный случай стал даже большим ударом, чем для граждан. Ведь задеты наши честь и достоинство", - говорится в сообщении полиции.

По данным николаевских СМИ, человек на записи похож на капитана Антона Симакова, который работал старшим инспектором управления организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования ГУНП в Николаевской области. Согласно данным декларации, бывший полицейский имеет жену и трех дочерей.

34-летнего патрульного поймали "на горячем", когда он грабил людей на железнодорожном вокзале Киева.

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