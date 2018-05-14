Полицейские издевались над бездомным: появилось видео

Патрульные издевались с бездомного в Сумах. Фото: скрин с видео

Двое патрульных полицейских в Сумах издевались над бездомным мужчиной.

В сети появилось видео, снятое очевидцами, пишет "Обозреватель".

На ролике видно, что мужчина не проявляет агрессии и не оказывает сопротивления сотрудникам полиции. Однако патрульная толкает его ногой и топчется по ногам, несмотря на то, что мужчина необут.

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Когда автор ролика сделал патрульным замечания, девушка в грубой форме дала понять, что ее это мало волнует.

На одной из центральных улиц Киева 5 сотрудников Национальной полиции провели жестокое задержание водителя. Видео инцидента опубликовали в Facebook. На ролике можно увидеть, как полицейские валят мужчину на землю, скручивают руки, а затем бьют ногами. Водитель умолял прекратить и звал на помощь, однако никто из толпы очевидцев не решился вмешаться.