Полицейские изъяли 4 тонны наркотиков

В течение года полицейские изъяли 4 тонны наркотических средств и психотропных веществ. Фото - ye.ua

В течение года полицейские изъяли 4 тонны наркотических средств и психотропных веществ.

Приблизительная стоимость изъятого на "черном" рынке составляет около 23 млрд грн. Кроме того, подразделения по противодействию наркопреступности прекратили деятельность более 60 организованных групп наркодельцов, сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.

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"В течение текущего года подразделениями Нацполиции возбуждено 26 тыс. уголовных производств в сфере наркооборота, из них 4 тыс. - это сбыт наркотических веществ. Прекращена деятельность 64 организованных групп наркодельцов, в состав которых входило более 200 человек. Полицейские выявили более 700 совершенных ими уголовных преступлений. Такие результаты в 2,5 раза превышают прошлогодние. Затем - по материалам подразделений противодействия наркопреступности в суд направлено обвинительные акты относительно 45 организованных наркогрупп. Это самый высокий результат за 25 лет деятельности службы по противодействию наркопреступлений. Также органы и подразделения Национальной полиции в текущем году пресекли 111 подпольных нарколабораторий и 515 наркопритонов", - отметил Сергей Князев.

Он добавил, что среди успешных операций по противодействию наркопреступности - ликвидация канала нелегальной поставки наркотиков из Индии в Харьковскую область. Оперативники изъяли рекордные 160 кг "трамадола", стоимость которого по ценам "черного" рынка превышает 30 млн. грн.

В Киеве парень под действием наркотиков пытался ограбить оружейный магазин. Происшествие произошло по адресу бульвар Перова, 54. В магазине оружия сработала сигнализация и на место выехали правоохранители. Они установили, что внутри находится неизвестный и бьет витрины. Нарушителем оказался парень 1998 года рождения. Он признался, что употреблял метадон. Не смог объяснить, что делал в магазине. Задержанный попытался вынести две сумки с продуктами.