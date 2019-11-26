Полицейская крыла матом людей и бросалась в драку

В Одессе женщина с удостоверением сотрудника Нацполиции устроила перепалку с матами. Фото - скриншот

В Одессе женщина с удостоверением сотрудника Нацполиции, одета не по форме, устроила перепалку с матами.

Размахивала удостоверением и лезла в драку с людьми на улице. Соответствующее видео выложили в сети.

На кадрах видно, что женщина оскорбляет других людей и бьет в лицо одного из мужчин. Ее пытаются забрать знакомые. С удостоверения известно, что полицейский зовут Екатерина Белоус.

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В результате чего возник конфликт - неизвестно. Однако в управлении Нацполиции в Одесской области пообещали провести служебное расследование из-за поведения коллеги.

"Видео дерзкого общения полицейской с представителями общины было обнаружено в ходе мониторинга сети Интернет. Ее действия дискредитируют правоохранительные органы. По результатам проведения расследования к полицейской будут приняты жесточайшие меры дисциплинарного воздействия", - говорит начальник областной полиции Олег Бех.

На время служебного расследования полицейский будет отстранен от служебных обязанностей.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику.

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