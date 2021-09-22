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Покушение на Шефира: рассказали о состоянии раненого водителя

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Покушение на Шефира: рассказали о состоянии раненого водителя
Под Киевом стреляли в авто первого помощника президента Сергея Шефира. Три пули получил его водитель. Он в больнице. Фото: facebook.com/VenediktovaIryna

Водителя первого помощника президента Сергея Шефира, который попал под пули в авто, прооперировали в больнице "Феофания".

Состояние 58-летнего Александра Иванько стабильное. Угрозы жизни нет, рассказал во время брифинга 22 сентября врач медицинского учреждения Игорь Семенив.

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"Пациента привезла "скорая". Был в полном сознании, вел себя адекватно. Огнестрельные ранения пришлись в ногу. Пули не задели магистральный сосуд и магистральный нерв. Пациента сразу забрали в операционную. Все прошло без осложнений. Операция длилась один - два часа", - рассказал Семенов.

Сколько Иванько будет в больнице - зависит от заживления ран. Медики надеются, все пройдет без осложнений.

Утром 22 сентября на дороге между селами Лесники и Ходосовка в Обуховском районе Киевской области обстреляли автомобиль первого советника президента Сергея Шефира. Он как раз ехал на работу. Засада ждала в лесу. По предварительным данным, стреляли из автоматического оружия калибра 7,62 мм.

Шефир не пострадал. Водителю досталось три пули. Раненый смог вывести авто из-под огня.

Рассматривается три основных версии преступления: в связи с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на высшее руководство государства и для дестабилизации политической ситуации в стране. Также рассматривается версия с участием спецслужб иностранных государств.

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