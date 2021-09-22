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среда, 22 сентября 2021 14:56

Покушение на Шефира: появились кадры с места обстрела машины
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Фото: Михаил Ткач, УП

Правоохранители обследуют территорию, где обстреляли машину первого помощника президента Украины Сергея Шефира.

Его Audi припаркована возле супермаркета АТБ посреди дороги между селами Лесники и Ходосовка Киевской области. Однако обстрел совершили в 5 км от этого места, пишет "Украинская правда".

Машина Шефира направлялась из коттеджного городка "Жемчужина Италии", где живут "квартальцы" и раньше жил президент Владимир Зеленский, в сторону Новообуховской трассы.

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Шефир ехал на работу, когда его автомобиль обстреляли автоматной очередью.

Снайпер стрелял по машине с заранее подготовленного места. Делал это лежа, сообщили в Офисе президента.

Машина помощника президента не была бронированной. Он не пользовался государственной охраной.

Утром 22 сентября обстреляли автомобиль Сергея Шефира. Это произошло по дороге между селами Лесники и Ходосовка Киевской области.

По предварительным данным, неизвестные лица из автоматического оружия калибра 7,62 ммм осуществили около 10 выстрелов. Ранили водителя.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Применили спецоперацию "Сирена" для оперативного выявления нападающего или нападающих.

Офис президента связал покушение на Шефира с деолигархизации. Президенту Владимиру Зеленскому, который находится в США, оперативно доложили об обстреле.

Шефир является продюсером "Студии" Квартал 95 ", которая снимала телесериал "Слуга народа".

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