Покушение на Шефира: полицейские второй день прочесывают леса. Привлекли водолазов

Фото: facebook.com/Андрей Небытов

Под Киевом в месте покушения на первого помощника президента Сергея Шефира и его водителя продолжают работать правоохранители. Вдоль дороги также натянуты ленты, а на обочинах стоят полицейские авто.

Ищут оружие, из которого стрелял киллер. К делу приобщили водолазов, Gazeta.ua сообщили в областной полиции.

"Проверяются лесополосы рядом с местом преступления. Водолазы будут искать в водоемах рядом", - говорят полицейские.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Часто ездил сам - Арахамия об обстреле авто советника президента

Уже известно, что пули, которыми обстреляли машину Шефира, изготовленные в Венгрии, рассказал Артем Шевченко из департамента коммуникации МВД.

Выясняется, когда и как пули завезли в Украину. Так смогут выйти на след исполнителей покушения на убийство.

"Возможно, преступник оставил и орудие преступления. В подобном и успешном для преступников покушении на Амину Окуеву 30 октября 2017 года сброшенное во время ухода стрелком оружие - довольно редкий у нас армейский автомат фирмы "Чешская Зброевка" - нашли в лесополосе аж на третьи сутки после убийства. Из него в трех местах удалось выделить ДНК ныне подсудимого Игоря Редькина", - говорит Шевченко.

Утром 22 сентября на дороге между селами Лесники и Ходосовка в Обуховском районе Киевской области обстреляли автомобиль первого советника президента Сергея Шефира. Он как раз ехал на работу. Засада ждала в лесу. По предварительным данным, стреляли из автоматического оружия калибра 7,62 мм. Шефир не пострадал. Водителю досталось три пули. Раненый смог вывести авто из-под огня. Рассматривают три основные версии преступления: в связи с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на высшее руководство государства и для дестабилизации политической ситуации в стране. Также рассматривают версию с участием спецслужб иностранных государств.