Покушение на Шефира: полицейские второй день прочесывают леса. Привлекли водолазов

Под Киевом в месте покушения на первого помощника президента Сергея Шефира и его водителя продолжают работать правоохранители. Вдоль дороги также натянуты ленты, а на обочинах стоят полицейские авто.
Ищут оружие, из которого стрелял киллер. К делу приобщили водолазов, Gazeta.ua сообщили в областной полиции.
"Проверяются лесополосы рядом с местом преступления. Водолазы будут искать в водоемах рядом", - говорят полицейские.
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Уже известно, что пули, которыми обстреляли машину Шефира, изготовленные в Венгрии, рассказал Артем Шевченко из департамента коммуникации МВД.
Выясняется, когда и как пули завезли в Украину. Так смогут выйти на след исполнителей покушения на убийство.
"Возможно, преступник оставил и орудие преступления. В подобном и успешном для преступников покушении на Амину Окуеву 30 октября 2017 года сброшенное во время ухода стрелком оружие - довольно редкий у нас армейский автомат фирмы "Чешская Зброевка" - нашли в лесополосе аж на третьи сутки после убийства. Из него в трех местах удалось выделить ДНК ныне подсудимого Игоря Редькина", - говорит Шевченко.
Утром 22 сентября на дороге между селами Лесники и Ходосовка в Обуховском районе Киевской области обстреляли автомобиль первого советника президента Сергея Шефира.
Он как раз ехал на работу. Засада ждала в лесу. По предварительным данным, стреляли из автоматического оружия калибра 7,62 мм.
Шефир не пострадал. Водителю досталось три пули. Раненый смог вывести авто из-под огня.
Рассматривают три основные версии преступления: в связи с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на высшее руководство государства и для дестабилизации политической ситуации в стране. Также рассматривают версию с участием спецслужб иностранных государств.
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