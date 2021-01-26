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вторник, 26 января 2021 07:17

Покушение на генерала СБУ: СМИ узнали, какой мотив озвучит следствие

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Покушение на генерала СБУ: СМИ узнали, какой мотив озвучит следствие
Полковник СБУ Юрий Расюк планировал убийство генерала. Фото: facebook.com/butusov.yuriy

Мотивом заказа убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова было то, что он был единственным препятствием для получения экс-заместителем главы спецслужбы Дмитрием Нескоромным высокой должности в руководстве СБУ.

Такую версию в ближайшее время планирует сообщить следствие. Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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"Нескоромный задокументирован в материалах негласного следствия, которое фиксировало контакты Юрия Расюка, которого задержали и который был приближенным человеком к Нескоромному", - рассказал собеседник агентства.

В то же время в СБУ официально не подтверждают и не опровергают информацию о том, что в данном уголовном деле действительно фигурирует бывший первый заместитель главы СБУ Нескоромный.

Служба безопасности Украины устанавливает круг лиц, причастных к покушению на убийство сотрудника СБУ Андрея Наумова. Следователи СБУ установили, что имел место заговор нескольких человек. Ими был разработан план совершения преступления. Организатор подыскал исполнителя и предложил за убийство $50 тыс. Задержание было проведено именно в то время, когда было достаточного доказательств планирования преступления. Спецоперация по задержанию была проведена 22 января. Шевченковским районным судом Киева избрана мера пресечения подозреваемому - содержание под стражей без возможности внесения залога. Продолжается досудебное расследование.

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