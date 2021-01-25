Покушение на генерала СБУ: как в ведомстве отреагировали на причастность Нескромного

Полковник СБУ Юрий Расюк планировал убийство генерала. Фото: facebook.com/butusov.yuriy

Информацию о возможной причастности бывшего первого заместителя председателя СБУ Дмитрия Нескоромного к покушению на начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова в пресс-центре ведомства комментировать отказались.

Ссылаются на процессуальные нормы, пишет "Укринформ".

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"Процессуальные нормы пока не позволяют обнародовать эту информацию. Однако мы сделаем это сразу, как только это станет возможным", - сообщили в пресс-центре СБУ.

Также там опровергли, что задержанный Юрий Расюк является представителем спецподразделения "Альфа". Он занимает должность старшего консультанта штаба антитеррористического центра при СБУ.

Служба безопасности Украины устанавливает круг лиц, причастных к покушению на убийство сотрудника СБУ Андрея Наумова. Следователи установили, что имел место заговор нескольких человек. Ими был разработан план совершения преступления. Организатор подыскал исполнителя и предложил за убийство $50 тыс. Задержание состоялось именно в то время, когда было достаточного доказательств планирования преступления. Спецоперацию провели 22 января. Шевченковским районным судом Киева избрана мера пресечения подозреваемому - содержание под стражей без возможности внесения залога. Продолжается досудебное расследование.