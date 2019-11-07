Покушение на бизнесмена в Киеве: погиб полицейский

Во время покушения на бизнесмена Игоря Сало погиб 40-летний полицейский. Фото - kyiv.npu.gov.ua

При взрыве автомобиля Мерседес-Benz S600 бизнесмена Игоря Сало погиб 40-летний полицейский. Он по договору был охранником предпринимателя.

Сам Сало и 34-летний водитель получили травмы. Однако об их состоянии и местонахождении информацию не разглашают.

Следствие рассматривает несколько версий нападения, сообщил корреспонденту Gazeta.ua Виктор Нечитайло из столичной полиции.

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"Следствием рассматривается несколько версий совершения нападения. Однако приоритетной является предпринимательская деятельность потерпевшего 57-летнего мужчины", - говорит Нечитайло.

Подрывника разыскивают, на территории области ввели специальную полицейскую операцию.

Следователи открыли уголовное производство по статье "умышленное убийство". Преступникам грозит 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Покушение на Игоря Сало совершили 6 ноября около 21:30 в Киеве на Брест-Литовском шоссе. На его авто Мерседес-Benz S600 мотоциклист бросил взрывчатку. Его связывают с харьковской фармакологической группой "Здоровье". В эту группу входили 3 завода в Харькове ("Здоровье", "Здоровье народа", "Опытный завод ГНЦЛС") и завод в Киеве "Фармекс".