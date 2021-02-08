Покупателей супермаркета развлекали замученными животными

В Харькове в супермаркете "Рост" клиентов развлекали животными, которых посадили на поводок.

Мучили животных для того, чтобы люди могли фотографироваться. Так магазин хотел привлечь к себе внимание покупателей, написали на странице UA Animals в Facebook.

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Фото: facebook.com/UAnimals.official

"Очередное дно пробито. Считаем, что это садизм и ужасная безвкусица. Готовим от ОО заявление в полицию и экоинспекции", - сообщили авторы поста на странице в соцсети.

В комментариях под публикацией люди возмутились увиденным. Они пишут, что животные должны жить на свободе, а не поддаваться издевательству.

В Холодной Балке Беляевского района Одесской области мужчина жестоко избил собаку. Из-за сильных травмы животное ввели в искусственную кому.