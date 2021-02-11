Покупатель угрожал взорвать магазин сладостей

Фото: vn.npu.gov.ua

В Виннице сегодня, 11 февраля, около 11:00 мужчина угрожал взорвать магазин сладостей на ул. Николая Оводова. Он пришел в магазин с сумкой и заявил, что имеет взрывчатку.

Полицейские эвакуировали посетителей, работников магазина и прохожих. Подозреваемого задержали. Им оказался 31-летний житель Винницы, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Мужчину доставили в территориальное отделение полиции для выяснения обстоятельств происшествия. Взрывотехники осмотрели вещи задержанного, помещение магазина и прилегающую к нему территорию. Опасных предметов они не обнаружили", - сказано в сообщении.

После проведения проверки будет дана правовая квалификация события.

Недавно в Виннице 44-летний мужчина угрожал взорвать многоэтажку. Он закрылся в квартире с женой и 4-летней дочкой. Хулиган угрожал тем, что имеет 2 гранаты и оружие и все взорвет.