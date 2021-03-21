Показали видео страшного ДТП в столице

Свидетели говорят, что скорость была недостижимой и авария привела к серьезным последствиям. Фото: pixabay

20 марта на проспекте Победы в Киеве случилась жуткая авария.

Очевидцы опубликовали видео с места трагедии, передает Telegram-канал "Dtp.kiev.ua".

Девушка, которая находилась за рулем BMW, на большой скорости влетела в машину аварийной службы, и ее в критическом состоянии доставили в больницу.

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Свидетели говорят, что скорость была недостижимой и авария привела к серьезным последствиям. На кадрах видно, что на месте ДТП работали спасатели, а автомобиль BMW после столкновения начал дымить.

"Многие спорят, какой именно была скорость БМВ, думаю важнее последствия, скорости там с избытком хватило", - сообщили в подписи к видеоролику.

На Тернопольщине произошло ДТП с участие легковушки и микроавтобуса. В результате аварии погибли 2 человека.