Водитель легковушки влетел в микроавтобус: есть погибшие

Легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом. Фото: Нацполиция

На Тернопольщине произошло ДТП с участие легковушки и микроавтобуса.

В результате аварии погибли 2 человека. Об этом сообщает Нацполиция региона.

"Легковой автомобиль Volkswagen Sharan выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом Citroеn в котором находились водитель и 2 пассажира.

В результате удара водителя легковушки с металлической ловушки освобождали спасатели", - говорится в сообщении

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Водителя доставили в больницу, где он скончался от полученных травм. Погиб также один из пассажиров микроавтобуса.

Других пострадавших госпитализировали. Продолжается следствие.

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