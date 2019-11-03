Показали видео с места убийства 14-летней школьницы

Утром 3 ноября во лесополосе в Лиманском районе нашли убитой 14-летнюю Дарью Дробот из поселка Котовского в Одессе.
На месте до сих пор работает следственно-оперативная группа, сообщили в отделе коммуникации областной полиции и показали фото и видео с места преступления.
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На кадрах видно, что у тела девушки разбросаны ее вещи, валяют кроссовки. Как убили девушку и была ли она изнасилована - пока не сообщается.
Известно только, что полицейские установили личность парня, с которым якобы оставалась Дарья. Его разыскивают.
14-летняя Дарья Дробот днем 2 ноября пошла с друзьями гулять и не вернулась. Вечером о ее исчезновении в полицию сообщила мать.
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