Показали видео с места гибели офицеров полиции под Николаевом

Появилось видео с места ДТП под Николаевом, в которой погибли руководители областной полиции 39-летние Сергей Сидоренко и Владимир Иличко. Они ехали в легковушке Toyota Camry, которая столкнулась с внедорожником Lexus GX 460.

Автор: mk.npu.gov.ua Офицеры областной полиции Николаева Сергей Сидоренко и Владимир Иличко погибли в аварии утром 8 октября

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На видео видно, что повреждения, полученные обоими авто, весьма значительны. Вероятно, одна из машин двигалась на очень большой скорости. Соответствующие кадры обнародовали "Новости-N".

Toyota от удара слетела в кювет. Lexus остался на обочине.

Авария произошла около 8 утра 8 октября на трассе "Николаев-Херсон". Автомобили Toyota Camry и Lexus GX 460 столкнулись в лоб.