Показали видео пожара в доме Гонтаревой под Киевом

В Гореничах под Киевом сожгли дом Валерии Гонтаревой. Фото - dtp.kiev.ua

В сети появилось видео пожара вероятного жилища бывшей руководительницы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

Отмечается, что в дом в селе Гореничи неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью. Он выгорел до основания. К счастью, никто не пострадал, поскольку в доме никого не было.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Валерии Гонтаревой сожгли "Ауди" за два миллиона гривен

Официальной информации от спасателей о возгорании в Гореничах пока нет.

Пожежа в будинку колишньої глави НБУ Гонтаревої. pic.twitter.com/VEU5NHygpQ — theБабель (@theBabelUA) September 17, 2019

Пожар произошел ночью 17 сентября. Спасатели не смогли потушить пламя, по словам Валерии Гонтаревой.