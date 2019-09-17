Показали видео пожара в доме Гонтаревой под Киевом

В сети появилось видео пожара вероятного жилища бывшей руководительницы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.
Отмечается, что в дом в селе Гореничи неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью. Он выгорел до основания. К счастью, никто не пострадал, поскольку в доме никого не было.
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Официальной информации от спасателей о возгорании в Гореничах пока нет.
Пожежа в будинку колишньої глави НБУ Гонтаревої. pic.twitter.com/VEU5NHygpQ— theБабель (@theBabelUA) September 17, 2019
Пожар произошел ночью 17 сентября. Спасатели не смогли потушить пламя, по словам Валерии Гонтаревой.
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