Показали видео избиения украинской топ-модели на турецком пляже

Известную украинскую топ-модель Дарью Кирилюк избили во время отдыха в Турции. Фото: instagram.com/dariakyryliuk

Появилось видео инцидента с украинской моделью Дарьей Кирилюк на курорте Чешме в Турции.

Запись опубликовало турецкое издание Snob Magazin на своем YouTube-канале.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У Авакова отреагировали на избиение украинской топ-модели в Турции

На кадрах, снятых на камеру наблюдения, видно драку с участием нескольких человек.

Издание сообщает, что избить украинскую топ-модель мог ее парень.

Конфликт произошел на курорте Чешме в пятницу, 31 июля. Украинская топ-модель Дарья Кирилюк заявила, что ее и друзей в Турции избила охрана одного из пляжных клубов. Девушка также добавила, что они обратились в полицию, однако охрана заведения все отрицает. Дарью обвинили во лжи. Также по ее словам, администрация пляжного клуба отказывается предоставлять полиции записи с камер наблюдения.