Показали видео избиения украинской топ-модели на турецком пляже

Появилось видео инцидента с украинской моделью Дарьей Кирилюк на курорте Чешме в Турции.
Запись опубликовало турецкое издание Snob Magazin на своем YouTube-канале.
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На кадрах, снятых на камеру наблюдения, видно драку с участием нескольких человек.
Издание сообщает, что избить украинскую топ-модель мог ее парень.
Конфликт произошел на курорте Чешме в пятницу, 31 июля. Украинская топ-модель Дарья Кирилюк заявила, что ее и друзей в Турции избила охрана одного из пляжных клубов. Девушка также добавила, что они обратились в полицию, однако охрана заведения все отрицает. Дарью обвинили во лжи. Также по ее словам, администрация пляжного клуба отказывается предоставлять полиции записи с камер наблюдения.
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