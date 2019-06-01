Показали последствия непогоды, бушевавшей этой ночью

Ночная непогода на Львовщине привела к затоплению целой улицы в городе Ходоров.

Из-за сильного ливня, вода, которая была в дамбе перелилась через края и отрезала Волица, пишет 24 канал.

"В двадцать пяти ульях исчезли пчелы, в среднем, если посчитать, то это 2 миллионов насекомых. Жена несколько раз посмотрела на непогоду, не выдержала, я ее через окно вытащил и завез в больницу. У нее инсульт", - рассказал местный житель Иван Слобода.

Местные переплывают улицу лодками, на месте работают спасатели. Сейчас людям раздают питьевую воду.

Фото: 24канал

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Вместе с этим подтоплены 36 жилых домов в Ивано-Франковской области.

Кроме этого сразу 3 области в Украине обесточены от ветра.

В Сумской области без электроэнергии осталось 30 населенных пунктов, в Черкасской 20 населенных пунктов, а в Кировоградской 3.

Сотрудники местных облэнерго восстанавливают электроснабжение.

Утром 25 мая в Николаеве прошел сильный дождь и затопил улицы города. Видео опубликовал пользователь Игорь Арчибисов.