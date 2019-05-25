Показали на видео, как дождь затопил улицы города

В Николаеве произошла сильный ливень. Фото: YouTube

Утром 25 мая в Николаеве прошел сильный дождь и затопил улицы города.

Видео опубликовал пользователь Игорь Арчибисов в YouTube.

На улицах города было виды по пояс. Жителям пришлось вплавь переходить улицы.

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На видео засняли, как в центре Николаева компания разделась до нижнего белья, чтобы перейти дорогу и не промочить одежду .

В Тисменице Ивано-Франковской области реки Стрымба и Ворона вышли из берегов. Затоплены улицы города и хозяйства. Люди передвигаются по городу на лодках.