Показали момент столкновения фуры, легковушки и маршрутки во время смертельного ДТП под Киевом

В результате ДТП, которое состоялось 25 июля возле села Семиполки Бориспольского района Киевской области погиб один человек и еще девять получили ранения.
Момент столкновения автобуса, грузовика MAN и легковушки Volkswagen появился в соцсети. Его удалось извлечь из видеофиксатора на фуре.
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Авария произошла около шести часов утра на 54 км автодороги Киев-Чернигов. Водитель легковушки погиб на месте. Девять пассажиров автобуса получили травмы, их всех доставили в больницу.
Сейчас в направлении Чернигова перекрыли две полосы движения. Патрульные обеспечивают безопасность дорожного движения.
В Днепровском районе Киева во время движения загорелся автомобиль Volkswagen Bora.
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