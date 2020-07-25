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суббота, 25 июля 2020 16:54

Показали момент столкновения фуры, легковушки и маршрутки во время смертельного ДТП под Киевом

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Показали момент столкновения фуры, легковушки и маршрутки во время смертельного ДТП под Киевом
Из-за ДТП с участием автобуса, грузовика MAN и легкового Volkswagen погиб один человек Фото: Патрульна поліція Київської області

В результате ДТП, которое состоялось 25 июля возле села Семиполки Бориспольского района Киевской области погиб один человек и еще девять получили ранения.

Момент столкновения автобуса, грузовика MAN и легковушки Volkswagen появился в соцсети. Его удалось извлечь из видеофиксатора на фуре.

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Авария произошла около шести часов утра на 54 км автодороги Киев-Чернигов. Водитель легковушки погиб на месте. Девять пассажиров автобуса получили травмы, их всех доставили в больницу.

Сейчас в направлении Чернигова перекрыли две полосы движения. Патрульные обеспечивают безопасность дорожного движения.

В Днепровском районе Киева во время движения загорелся автомобиль Volkswagen Bora.

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