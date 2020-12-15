Показали момент падения столбов на Шулявском путепроводе

Показали видео момента падения столбов на Шулявском путепроводе.
Его в Instagram опубликовал канал magnolia.tv.
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На странице "Киев Оперативный" в Facebook обнародовали фото основ фонарей.
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"Болты, которые никуда не входят и ничего не крепят - причина падения столбов на Шулявском путепроводе", - написали на странице.
Сегодня, 15 декабря, на Шулявском путепроводе столицы одновременно упали 3 опоры дорожного освещения. В связи с падением движение ограничили в направлении станции метро Дорогожичи, сообщила патрульная полиция города.
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