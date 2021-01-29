Показали фото загадочно погибшего контрактника

Военного, тело которого выловили из реки Лыбидь в Киеве, звали Андрей Кравец. Ему было 25 лет. Родом из Хмельника Винницкой области.
Должен был отправиться в зону ООС. Когда перестал выходить на связь, его мать обратилась в полицию, сообщает "Depo.Винница".
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Андрей Кравец был строителем по специальности. Ранее работал на мебельной фабрике, ездил на заработки. В прошлом году подписал контракт с военной частью, которая дислоцируется в Гайсине.
Гибель мужчины расследуют как умышленное убийство.
Военный исчез после того, как провел на поезд друзей по службе. Это установили благодаря записям камер видеонаблюдения. Его разыскивали 10 дней. Тело выловили в реке Лыбидь вблизи Центрального железнодорожного вокзала 28 января.
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