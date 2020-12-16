Показали фото убитой таксистки

55-летняя Инесса Тютюнник, которую убили в cели Любополь Лиманского района Одесской области, работала в такси "Авто Лидер" в Южном. Там эту информацию подтвердили, однако подробности рассказать отказались. Местные говорят, женщина была хорошим водителем.

Автор: obozrevatel.com 55-летняя Инесса Тютюнник, которую убили в cели Любополь Лиманского района Одесской области, работала в службе такси

"Всегда такая улыбчивая, общительная, с ней было приятно и безопасно ездить. Она замечательный водитель", - рассказал один из клиентов, передает "Обозреватель".

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Таксисты из Южного говорят, что в последнее время Инесса работала только в ночные смены. Но с чем это было связано - не знают.

Известно, что убитая родилась в Казахстане, гражданка Украины. На нее давно зарегистрировано малое предприятие "Росток", которое занимается розничной торговлей продуктами, напитками и табачными изделиями.

В cели Любополь Лиманского района Одесской области нашли убитой таксистку. Окровавленное тело обнаружили на дороге 15 декабря. Эксперты обнаружили на теле погибшей проникающие колото-резаные ножевые ранения в области шеи и груди. Машину угнали и сожгли у Суворовского кладбища. Преступников было двое, по данным полиции. Их разыскивают.